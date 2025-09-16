Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud mental

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "No se trata de ignorar lo difícil"

Mario Alonso Puig, médico: "Una dieta antiinflamatoria mejora los cuadros de ansiedad y depresión"

Mario Alonso Puig, médico: "Al declararnos válidos, capaces e inocentes, transformamos nuestra percepción y abrimos espacio a la confianza y al amor"

Mario Alonso Puig da una conferencia.

Mario Alonso Puig da una conferencia. / Gimentors / DDG

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La salud mental de uno mismo depende de varios factores. Algunos son internos, las emociones juegan un papel clave en ella. Pero otros aspectos también juegan un papel fundamental, como el entorno. El lugar donde trabajas, los espacios que habitas, tus relaciones sociales y hasta el acceso a la naturaleza pueden influir directamente en tu estado de ánimo, tus niveles de estrés y tu calidad de vida. Comprender la importancia del entorno en la salud mental es clave para prevenir problemas emocionales, mejorar el equilibrio personal y fomentar hábitos más saludables.

Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, destaca la importancia del entorno y cómo esto influye en nuestra vida. "El entorno influye en nuestro bienestar más de lo que imaginamos, pero también podemos influir en él. Si nos rodeamos de tensión, preocupación y análisis constante, nuestra mente se bloquea", expresa.

Introducir el humor y la sonrisa

Es por ello que, algo tan simple como cambiar el gesto, puede marcar la diferencia. "Sin embargo, cuando introducimos el humor y la sonrisa, todo cambia. La risa nos ayuda a soltar, a desbloquear pensamientos y a ver soluciones donde antes solo veíamos problemas", asegura Alonso Puig.

Para conseguir un mayor bienestar, resulta clave "un entorno amable y seguro", también "para que el cerebro funcione bien". Si todos estamos comprometidos en ello, es más fácil contribuir a crearlo, asegura el experto en salud mental.

Noticias relacionadas y más

Claro está que hay momentos difíciles que no hay que eludir. Un entorno más sano, eso sí, permitirá superar estos momentos de mejor manera. "No se trata de ignorar lo difícil, sino de construir un espacio donde sea más fácil afrontar las dificultades", resume.

TEMAS

  1. Pedro Orgeira, profesor: 'He eliminado la entrega de trabajos a la vieja usanza, ya no sé quién tiene la idea o resuelve un problema
  2. La lluvia torrencial golpea el Vallès, Baix Llobregat, Maresme y Barcelonès y deja granizo y riadas en varios municipios
  3. El éxito de los mercadillos donde vacían casas de lujo: 'Me he comprado un visón por 100 euros
  4. Las tormentas dejan un récord histórico de lluvia torrencial en Catalunya y obligan a activar avisos por tiempo violento
  5. Estado de los embalses hoy, 13 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  6. Las poblaciones de lince ibérico de España y Portugal rompen su aislamiento y logran conectarse
  7. Las sustancias tóxicas de la manicura semipermanente inquietan a las clientas: 'No me la haré si no me aseguran que no hay riesgo
  8. La OCU dicta sentencia sobre la popular crema Nivea: 'Su eficacia...

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "No se trata de ignorar lo difícil"

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "No se trata de ignorar lo difícil"

Patricia Lodeiro, psicóloga clínica: "Los jóvenes se sienten muy desamparados"

Patricia Lodeiro, psicóloga clínica: "Los jóvenes se sienten muy desamparados"

Cómo usan las redes sociales los adolescentes con problemas de salud mental

Cómo usan las redes sociales los adolescentes con problemas de salud mental

¿Eres LGTBIQ+ y te cuesta poner límites? Puede que hayas crecido pidiendo perdón por ser tú

¿Eres LGTBIQ+ y te cuesta poner límites? Puede que hayas crecido pidiendo perdón por ser tú

Javier de Haro, psicólogo, advierte sobre el uso de pantallas de nuestros hijos: "7 momentos en los que no deberíamos..."

Javier de Haro, psicólogo, advierte sobre el uso de pantallas de nuestros hijos: "7 momentos en los que no deberíamos..."

El criminólogo Kevin Dutton revela las 10 profesiones que más eligen los psicópatas

El criminólogo Kevin Dutton revela las 10 profesiones que más eligen los psicópatas

Redes sociales y salud mental juvenil: entre la visibilización y la banalización

Redes sociales y salud mental juvenil: entre la visibilización y la banalización

Soy psicóloga y tengo bien claro lo que significa que no te guste discutir

Soy psicóloga y tengo bien claro lo que significa que no te guste discutir