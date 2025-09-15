Redes sociales y salud mental juvenil: entre la visibilización y la banalización

Vivimos un cambio de paradigma generacional en torno a las emociones y la salud mental que no sólo afecta a los y las jóvenes, sino que también impacta en otras generaciones. Hoy, hablar de salud mental es más habitual que nunca, pero este aumento de conversaciones plantea también un riesgo: hablar mucho puede banalizar su significado y generar confusión, especialmente cuando se hace sin profundidad ni contexto.

Puede acabar generando procesos de culpabilización y una idea reduccionista de cuestiones muy complejas

Las redes sociales son una herramienta ambivalente dentro de este escenario, tienen esa doble cara. Por un lado, ayudan a muchas personas jóvenes a comprender que no son las únicas que se sienten así, a entender que el problema no siempre es individual, sino que hay factores sociales y estructurales que influyen en él. Además, contribuyen a visibilizar y normalizar temas que antes quedaban escondidos o estigmatizados.

Desinformación

Sin embargo, estas mismas redes sociales son también un canal de sobreinformación y desinformación. El discurso sobre la salud mental a menudo se simplifica tanto que se pierden de vista aspectos clínicos y sociales fundamentales, trasladando toda la responsabilidad al individuo. Esto puede acabar generando procesos de culpabilización y una idea reduccionista de cuestiones muy complejas.

En esa era de la velocidad, buscamos respuestas rápidas y fáciles para problemas que a menudo requieren tiempo y acompañamiento profesional. Así, proliferan diagnósticos y etiquetas a través de vídeos virales, a menudo sin el rigor necesario. Sin embargo, para muchas personas las redes son el único punto de acceso a información sobre salud mental, especialmente cuando no pueden acceder a una terapia por razones económicas o geográficas. ¿Es mejor esto que nada? Quizás sí. Pero también es un espejismo que no sustituye al acompañamiento real.

Corremos el riesgo de que la palabra «salud mental» pierda sentido

Este fenómeno no puede desligarse de la mirada histórica hacia las generaciones más jóvenes. Siempre ha habido prejuicios hacia la juventud, pero internet y las redes sociales han acelerado y ampliado ese vacío entre generaciones, agravando a menudo la incomprensión y el aislamiento.

Paradójicamente, nunca habíamos estado tan conectados y, sin embargo, nunca habíamos hablado tanto de soledad no deseada entre los jóvenes. Un fenómeno que hace unos años se vinculaba principalmente a la gente mayor, ahora también afecta a un grupo de edad que, a pesar de la hiperconexión, a menudo se siente más solo que nunca.

El malestar forma parte de la vida, y abordarlo requiere más que etiquetas y posts virales

En definitiva, es necesario que este cambio de paradigma sirva para construir una conversación más crítica y responsable sobre salud mental, que combine visibilización con rigor, y conexión con comprensión real de las emociones. Porque el malestar forma parte de la vida, y abordarlo requiere más que etiquetas y posts virales: se necesitan espacios de diálogo, recursos y acompañamiento adecuado para no quedarnos únicamente en la superficie. Es por eso que desde Obertament hace muchos años que ofrecemos en los centros de secundaria nuestro proyecto What's Up! ¿Cómo vas de salud mental?, que genera espacios de visibilización y confianza hacia la salud mental y emocional en las aulas, promoviendo que ésta forme parte de la cultura del centro educativo.

Porque es necesario que las redes ayuden, pero que no sean la única mesa de salvación. Pues si no, corremos el riesgo de que la palabra «salud mental» pierda sentido. Y esto, justo ahora que empezamos a romper el estigma, sería un retroceso demasiado grande.

Irene Alabau, Responsable de Salud Mental y Estigma en el Ámbito Educativo de Obertament