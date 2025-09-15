El criminólogo Kevin Dutton revela las 10 profesiones que más eligen los psicópatas

La psicopatía se define como "una alteración o trastorno de personalidad", según la UNIR. Y se caracteriza por "narcisismo, impulsividad o la presencia de conductas de control y manipulación". Los estudios recogen que al menos el 1% de la población lo es, unos datos que se traducen en unos 465.000 en España.

La psicóloga y criminóloga conocida como 'la huella del delito' en redes sociales, ha revelado las 10 profesiones donde más psicópatas hay, según el libro de Kevin Dutton 'La sabiduría de los psicópatas: Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida'.

"Kevin es un psicólogo inglés que hizo un estudio para ver qué profesiones atraían más y menos a las personas con el rasgo de psicopatía alto. Ya sabéis que estas personas son entre el 1 y el 3% de la población en general, y de esas personas solamente el 1% delinquen", ha afirmado en un vídeo publicado en TikTok. "La mayoría de las personas con un rasgo de psicopatía alto no llegan a delinquir nunca, que esto no quiere decir que sean buenas personas ni que hagan actos buenos y se dediquen a cuidar gatitos, pero no delinquen, por tanto, tienen que hacer o ganarse la vida de otra forma", ha añadido.

Los psicópatas se sienten atraídos por estas profesiones por las características de las propias profesiones, "no que las personas que trabajan sean psicópatas", recuerda la criminóloga.

Funcionarios públicos

Los funcionarios públicos ocupan el número 10 del ránking. "Las personas con psicopatía se sienten muy cómodas en puestos donde tengan poder, estabilidad y donde hay una estructura jerárquica", ha explicado la criminóloga. "No tienen escrúpulos, se les da muy bien ser trepas, y en un lugar con una estructura jerárquica donde pueden conseguir poder simplemente pasando por encima de otras personas y ascendiendo, se sienten cómodos", ha asegurado.

Cocineros

El segundo grupo de profesionales que destaca la psicóloga, en novena posición. Son los cocineros. "Brillan en los momentos de caos, se les da muy bien trabajar bajo presión porque ellos no sienten ninguna presión, y en las cocinas debe haber mucho orden, debe estar todo muy ordenado, pero a veces hay momentos de caos, y aquí es donde esas personas brillan y saben hacerlo muy bien".

Religiosos

Los clérigos son otros de los señalados por el especialista Kevin Dutton. "Pertenecer al clero es algo que te puede dar una situación de poder, y esto es algo que las personas con psicopatía buscan", ha detallado Jessica.

Policías

Los policías se sitúan como la séptima profesión con más psicópatas. "Te da una situación de poder, te da una situación de superioridad sobre otras personas mientras estás trabajando, y son personas que trabajan bien bajo presión, que no se ponen nerviosos, y se les puede dar bastante bien", ha recordado.

Periodistas

En el número seis del ránking están los periodistas. "Tener cierto encanto para conseguir información y no tener escrúpulos a la hora de destapar a otras personas, robar información a otra persona u otro montón de cosas, te puede hacer subir muy rápido en el mundo del periodismo", ha recogido la psicóloga.

Cirujanos

Los cirujanos cierran el top 5 del ránking, según el libro 'La sabiduría de los psicópatas: Todo lo que los asesinos en serie pueden enseñarnos sobre la vida'. "Es una profesión en la que en ocasiones vas a perder pacientes, y esto puede ser muy duro para las personas que tienen una empatía emocional, pero si tú no tienes esta empatía y simplemente quieres ser el mejor", ha explicado la psicóloga. "Pero cuando se mueren no te afectan en absoluto. Además son buenos tomando decisiones rápidas y difíciles, y luego realmente no se sienten mal si esta decisión moralmente no era la mejor", ha añadido.

Comerciales

"Son personas que despiertan cierto encanto, son personas que son capaces de tener una empatía cognitiva. Ellos saben tú qué estás pensando, qué estás sintiendo y qué tienen que hacer ellos para conectar con esa emoción que tú tienes, aunque ellos no la sientan", ha asegurado la criminóloga. "Son muy buenos comerciales, te dicen lo que quieres oír y te dicen lo que necesitas oír en cada momento", ha dicho en TikTok.

Colaboradores de televisión

El pódium lo cierran los colaboradores de radio o televisión. "Es un lugar donde consigues un altavoz, donde consigues un puesto de influencia, de poder, que se te escuche, que se te vea, el lugar casi perfecto para las personas con psicopatía", ha declarado.

Abogados

Los abogados ocupan el número dos de la lista. "Esa frialdad y esa falta de moral y de ética es lo que les puede ayudar a veces a defender cosas que no son tan fáciles de defender", ha reconocido la psicóloga.

Directores generales

El puesto con más porcentaje de psicopatía son los directores generales. "Ser CEO les encanta, eso sí que es una situación de poder, estás por encima de todo el mundo, tomas todas las decisiones posibles, haces lo que quieras con la empresa, si quieres hundir la empresa la hundes, si quieres sacarla adelante la sacas..." ha explicado la psicóloga.