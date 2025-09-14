Cómo hablar de suicidio puede salvar vidas: "Entiendes que no eres un problema"

En 2024, el Estado español registró 3.846 muertes por suicidio. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, SanaMente reúne dos voces que podrían haberse encontrado a un lado y al otro de un teléfono: Júlia Crespo, activista de Obertament y sobreviviente de suicidio, y Oriol Carbonell, voluntario del teléfono de prevención del suicidio de Barcelona gestionado por la Fundació Ajuda i Esperança. La conversación ilumina lo que a menudo queda en silencio: el poder de la escucha, el peso del estigma y la necesidad de comunidad.

Una llamada que lo cambió todo

“Llamé por primera vez cuando tenía 13 años”, recuerda Júlia. Aquella voz desconocida, según ella, no la juzgaba ni le metía prisa. “Sentí que tenía tiempo para respirar y la esperanza de que había alguien al otro lado”. “Cuando llamas y te atienden con respeto, entiendes que no eres un problema. Tenemos derecho a pedir ayuda”, añade.

Para Oriol, que escucha historias similares cada semana desde hace casi tres años y medio, la lección es clara: la mayoría de personas que llaman no quieren morir, sino dejar de sufrir. “Lo que necesitan es alguien que las escuche y les haga sentir que su vida importa”.

Hablar del suicidio: el estigma que aún pesa

Tanto Oriol como Júlia coinciden en que el gran muro sigue siendo el estigma. Todavía hay miedo a hablar de suicidio y, cuando alguien lo hace, a menudo se enfrenta a silencios incómodos, a consejos simplistas o directamente a juicios. “Durante mucho tiempo sentí que mi voz no importaba, que hablar de lo que me pasaba incomodaba a todo el mundo”, confiesa Júlia.

Oriol lo ve cada vez que atiende el teléfono: “Muchas personas nos dicen que no se han atrevido a hablar de ello con nadie de su entorno. Todavía existe la idea de que hablar de suicidio es tabú, que es un tema prohibido o incluso peligroso”.

Júlia lo resume con una frase contundente: “Cuando te dicen que no hables de lo que te pasa, lo único que consiguen es que te sientas más sola y más culpable”. Por eso defiende que hay que “insistir en los teléfonos, pero también repartir megáfonos”. “Hablarlo es prevenir. Solo cuando ponemos palabras al dolor podemos empezar a encontrar salidas”.

Oriol añade un paralelismo claro: “En los años 90, las campañas de tráfico lograron que la sociedad tomara conciencia del número de muertes en la carretera. Con el suicidio debemos hacer lo mismo: dar visibilidad, sensibilizar y dejar de tratarlo como un tema oculto”.

Carencias del sistema sanitario en la prevención del suicidio

Además del estigma social, el sistema sanitario tampoco responde siempre como debería. Júlia nos habla de personas que son derivadas de servicio en servicio sin información ni respuestas útiles: “Es como un juego del teléfono. Nadie sabe muy bien qué hacer contigo y acabas con más desesperanza que cuando entraste porque lo único que saben decirte es que ‘aquí no es’”. También denuncia que “urgencias no es un espacio seguro” para una persona en crisis, porque la falta de formación del personal sanitario y de seguridad, así como la saturación del sistema generan “más angustia que alivio”.

Oriol coincide y lo explica así: “Muchos profesionales de la salud mental reconocen que no se sienten suficientemente preparados. Falta formación y faltan recursos. Y eso hace que, con demasiada frecuencia, la persona que pide ayuda no encuentre la respuesta adecuada”.

La fuerza de la comunidad y la esperanza

En medio de estas carencias, emerge la fuerza del apoyo mutuo. Júlia cita tres pilares que le han ayudado a continuar: el amor, la voluntad y la comunidad. “Cuando tienes una red que te acoge y no te juzga, puedes empezar a creer que vale la pena vivir”.

Entrevista de Marc Darriba a dos profesionales: un voluntario del telèfon de l'esperança i una supervivente del suicidio. / JOAN CORTADELLAS

Oriol coincide: “El sentimiento de pertenencia y la red son fundamentales. Cuando las personas sienten que importan y que alguien las espera, la desesperanza pierde fuerza”.

Por encima de todo, ambos coinciden en un mismo clamor: el suicidio es una realidad evitable. Tal como dicen, la prevención del suicidio en Catalunya y en España pasa por más escucha, más comunidad y menos estigma, y por reforzar las líneas de atención y el apoyo a personas con ideación suicida.