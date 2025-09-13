Marian Rojas, psiquiatra: "¿Cómo saber si mi hijo está sufriendo Bullying?"

El acoso escolar, el maltrato hacia un niño por uno o varios compañeros con actos físicos y/o verbales, es una lacra que afecta al rendimiento, sociabilidad y autoestima del que lo sufre. Una problemática que, además, profesores y padres no siempre detectan con facilidad.

"Los casos de bullying han aumentado de forma significativa en los últimos años, y son muchos los padres que se sienten acorralados, sin saber cómo actuar o cómo acompañar a sus hijos en estas situaciones tan delicadas", introduce la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que explica cómo saber si un niño está sufriendo acoso escolar.

Cómo detectar el 'bullying'

Rojas Estapé reconoce que "detectar el acoso no siempre es fácil". Eso sí, deja claro que "el bullying no es cosa de niños". "Es una experiencia de dolor, de exclusión y de miedo, que puede dejar heridas profundas si no se detecta y se aborda a tiempo", remarca. Estos son algunas de las señales de que un niño puede estar sufriendo acoso, según la psiquiatra:

Cambios en su estado de ánimo

En muchas ocasiones los niños muestran cambios bruscos de humor, tristeza o irritabilidad excesiva. El niño puede volverse más callado, ansioso o sensible sin una razón aparente

Aislamiento social continuado

El niño evita quedar o jugar con los amigos y participar en actividades que antes disfrutaba. Es posible que tu hijo empiece a mostrar rechazo a asistir a cumpleaños, actividades extraescolares o excursiones.

Rechazo o miedo a ir al colegio

Puede que se resista a ir al colegio, que empiece a poner excusas o a mostrar síntomas físicos antes de ir (dolor de cabeza, de barriga...). Pensemos que el miedo se manifiesta en el cuerpo.

Cambios en el rendimiento escolar

Puedes notar cierta desmotivación general o que su rendimiento baje en las notas de ciertas asignaturas, que muestre desinterés en las clases. Esto es debido a que puede tener dificultades para concentrarse, puede sufrir cierto bloqueo.

Cambios de hábitos y señales físicas

No siempre hay señales físicas, muchas veces las señales son casi invisibles, pero puedes detectar ropa rota, moratones inexplicables, pérdida de objetos del colegio, cambios en el apetito o en el sueño.

Educar en empatía, asertividad y respeto

Rojas Estapé señala que "los adultos tenemos la responsabilidad de educar en empatía, en asertividad y en respeto. Es la base para que los niños crezcan seguros de sí mismos y conectados con los demás".

"Como sabéis, desde hace años trabajo en consulta con personas que arrastran traumas severos. Muchos de ellos tienen su origen en las heridas de la infancia, heridas que no se cerraron bien. No encajar en el colegio, no recibir el cariño necesario, vivir en entornos de violencia familiar o escolar… Por eso, el acoso escolar es uno de los temas que más me preocupa", expresa en sus redes.

Es por ello que Rojas Estapé incide en la importancia de la prevención, ya sea en casa, en la escuela, el parque, las extraescolares o en casa de amigos y familiares. "Estar atentos puede marcar la diferencia", señala, aconsejando a su vez que hay que escuchar a los hijos "sin juzgar ni minimizar", enseñarles a pedir ayuda, poner límites y hablar y crear espacios seguros.