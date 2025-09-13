¿La IA como psicólogo?

Cada vez escucho más hablar de personas que acuden a la inteligencia artificial para desahogarse, casi como si fuera un psicólogo. Le escriben sus pensamientos, sus miedos, sus dudas más íntimas, y esperan una respuesta que les alivie. Y en cierto modo lo entiendo.

Una manera fácil de buscar una perspectiva distinta y objetiva. Y sí, a veces puede aliviar

Como muchas veces he dicho, a veces es más fácil hablar con alguien (o con algo) que no conocemos, porque no sentimos el peso de la mirada ajena ni el miedo al juicio. La pantalla nos protege. Hay algo liberador en poder soltar lo que llevamos dentro sabiendo que no habrá reproches, que no vamos a incomodar a nadie.

Yo también he recurrido a ella

Y que mejor ejemplo que la IA Y confieso que yo misma, en momentos muy puntuales, también he recurrido a ella. No para sustituir a nadie, sino como un desahogo rápido. Una manera de ordenar pensamientos. Una manera fácil de buscar una perspectiva distinta y objetiva. Y sí, a veces puede aliviar.

Una persona no solo responde con palabras

Pero el alivio es distinto al acompañamiento. Porque un psicólogo, un amigo, una persona, no solo responde con palabras. Te mira, te escucha más allá de lo que dices, percibe matices que ni tú sabías que estabas mostrando. En esa conexión humana hay algo que ninguna máquina puede replicar. El silencio compartido, un gesto de comprensión, la sensación de estar con alguien que también respira, que también siente y te entiende.

La tecnología puede servir como apoyo, como herramienta, incluso como primer paso para quien nunca se ha atrevido a hablar con nadie. Puede ser útil en la urgencia. Pero confiar únicamente en ella para cuidar nuestra salud emocional creo que es muy arriesgado.

Lo que realmente nos sana no son las respuestas perfectas, sino el vínculo imperfecto con otro ser humano

Porque lo que realmente nos sana no son las respuestas perfectas, sino el vínculo imperfecto con otro ser humano. Al final, creo que lo importante es no olvidar que necesitamos a los demás. Que hay un valor enorme en atrevernos a mostrar nuestras fragilidades frente a otro ser humano, aunque duela, aunque nos dé miedo. Porque en esa vulnerabilidad es donde nacen la comprensión, el alivio y la esperanza.