Psicología
Arthur Brooks, experto de Harvard: "La familia es un lazo y si no tienes eso, vas a tener problemas"
Arthur Brooks, experto en felicidad: "El verdadero farsante está convencido de no serlo"
Arthur Brooks, profesor de Harvard, revela el patrón más común en personas infelices
Cloe Bellido
Una de las clases más solicitadas y famosas de la Universidad de Harvard es la que imparte el profesor Arthur C. Brooks, 'Liderazgo y Felicidad'. Tras años dedicados al ámbito de la economía, la academia y las políticas públicas, Brooks decidió dar un vuelco a su carrera y explorar un campo que considera fundamental para los humanos: la felicidad.
Es por ello que además de dar clases en la prestigiosa Universidad de Harvard dirige el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad en el Center for Public Leadership. Tras años de investigación, Brooks a llegado a la conclusión de que las personas más felices solo prestan atención a cuatro cosas cada día.
Prestar atención a cuatro cosas
Para Brooks, la felicidad no es un concepto monolítico, sino que se sustenta en la interacción de tres elementos fundamentales que él desglosa: el gozo, la satisfacción y el sentido. Es crucial entender estos componentes para abordar su metodología.
Aquellos que logran ser felices se centran en cuatro cosas:
- Fe o filosofía de vida: Algo trascendente que les recuerda lo pequeños que son.
- Familia: Un vínculo místico e irreemplazable.
- Amistad: Un amor profundo y no transaccional.
- Trabajo: Donde obtienen éxito y sirven a los demás.
Cada uno interpreta la fe a su manera. "Prestan atención a su fe o a su filosofia de vida, a aquello que les resulta trascendente. Tú lo consigues a través de la meditación. Yo lo consigo a través de mi religión. Algunas personas lo logran estudiando las fugas de Johann Sebastian Bach o caminando por la naturaleza sin dispositivos, en el tribunal de Brahma, en el tiempo del creador. Pero hay que hacerlo", subraya Brooks. "Tienes que hacer algo en lo que tú seas pequeño y el universo sea grande, porque eso te da paz y perspectiva", añade.
En cuanto a la familia, el experto advierte: "La familia es un vínculo, un lazo. Y si no lo tienes, vas a tener problemas".
Fe, familia, amistad y trabajo
La amistad es importante, sobretodo aquellas amistades de calidad. "Es realmente muy importante no ser utilitario con las amistades. Necesitas dedicar tiempo y esfuerzo para tener personas que simplemente te quieran, que no te sean útiles ni tú a ellos tampoco". Si se persigue una utilidad en una amistad no se puede conseguir felicidad a través de esa relación, dice Brooks.
"Y por último, pero no menos importante, está el trabajo. Y lo único que importa en el trabajo es ganarte tu éxito, crear valor con tu vida y ser evaluado de manera justa en función del valor que estás creando; eso es algo que afirma la vida", concluye el experto. Así, lo esencial según Brooks, es que la fe, la familia, los amigos y el trabajo sustenten tu vida.
- Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
- Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
- La locura de los mercadillos en casas de lujo de Madrid llega a Barcelona: 'Todo se puede comprar por un 10% de lo que costó
- Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
- Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
- Jordi Olloquequi, experto en longevidad: 'Morir joven, lo más tarde posible, está en nuestras manos
- Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- La sepsis causa 17.000 muertes al año en España y afecta al 5% de los ingresos hospitalarios