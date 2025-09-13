Arthur Brooks, experto de Harvard: "La familia es un lazo y si no tienes eso, vas a tener problemas"

Una de las clases más solicitadas y famosas de la Universidad de Harvard es la que imparte el profesor Arthur C. Brooks, 'Liderazgo y Felicidad'. Tras años dedicados al ámbito de la economía, la academia y las políticas públicas, Brooks decidió dar un vuelco a su carrera y explorar un campo que considera fundamental para los humanos: la felicidad.

Es por ello que además de dar clases en la prestigiosa Universidad de Harvard dirige el Laboratorio de Liderazgo y Felicidad en el Center for Public Leadership. Tras años de investigación, Brooks a llegado a la conclusión de que las personas más felices solo prestan atención a cuatro cosas cada día.

Prestar atención a cuatro cosas

Para Brooks, la felicidad no es un concepto monolítico, sino que se sustenta en la interacción de tres elementos fundamentales que él desglosa: el gozo, la satisfacción y el sentido. Es crucial entender estos componentes para abordar su metodología.

Aquellos que logran ser felices se centran en cuatro cosas:

Fe o filosofía de vida: Algo trascendente que les recuerda lo pequeños que son.

Algo trascendente que les recuerda lo pequeños que son. Familia: Un vínculo místico e irreemplazable.

Un vínculo místico e irreemplazable. Amistad: Un amor profundo y no transaccional.

Un amor profundo y no transaccional. Trabajo: Donde obtienen éxito y sirven a los demás.

Cada uno interpreta la fe a su manera. "Prestan atención a su fe o a su filosofia de vida, a aquello que les resulta trascendente. Tú lo consigues a través de la meditación. Yo lo consigo a través de mi religión. Algunas personas lo logran estudiando las fugas de Johann Sebastian Bach o caminando por la naturaleza sin dispositivos, en el tribunal de Brahma, en el tiempo del creador. Pero hay que hacerlo", subraya Brooks. "Tienes que hacer algo en lo que tú seas pequeño y el universo sea grande, porque eso te da paz y perspectiva", añade.

En cuanto a la familia, el experto advierte: "La familia es un vínculo, un lazo. Y si no lo tienes, vas a tener problemas".

Fe, familia, amistad y trabajo

La amistad es importante, sobretodo aquellas amistades de calidad. "Es realmente muy importante no ser utilitario con las amistades. Necesitas dedicar tiempo y esfuerzo para tener personas que simplemente te quieran, que no te sean útiles ni tú a ellos tampoco". Si se persigue una utilidad en una amistad no se puede conseguir felicidad a través de esa relación, dice Brooks.

"Y por último, pero no menos importante, está el trabajo. Y lo único que importa en el trabajo es ganarte tu éxito, crear valor con tu vida y ser evaluado de manera justa en función del valor que estás creando; eso es algo que afirma la vida", concluye el experto. Así, lo esencial según Brooks, es que la fe, la familia, los amigos y el trabajo sustenten tu vida.