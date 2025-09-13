Psicología
Alicia González, psicóloga, explica la importancia de la ternura en una relación de pareja: "No solo son besos"
Alicia González, psicóloga: “He aprendido a no pedirle a los demás lo que no son y lo cambio por esto”
Alicia González, psicóloga experta en relaciones, revela el truco para no discutir con tu pareja: "Es una cuestión de perspectiva"
Cloe Bellido
Que una relación de pareja funcione y sea fructífera depende de varios aspectos. Uno de ellos, seguramente de los más olvidados, es la ternura. Expresiones sencillas de afecto como una caricia, una palabra amable o un gesto de cuidado, fortalecen el vínculo emocional y generan seguridad en la relación.
Alicia González, psicóloga experta en relaciones con más de 700 mil seguidores en Instagram, expresa la necesidad de darle la importancia que merece a la ternura. Para la psicóloga, "la ternura no tiene que ver solo con dar besos o con tu tono dulce al hablar. Tiene que ver con, en general, cómo se dicen las cosas: la actitud, el lenguaje no verbal y la intencionalidad". Algo que, para ella, se está perdiendo: "Evitamos tanto el sufrimiento que nos estamos volviendo muy duras. Exigimos mucho a nuestra pareja, pero desde una actitud como de guerra", introduce.
"La ternura ya no tiene cabida"
Es en este contexto cuando la ternura acaba siendo aparcada. "Muchas veces la ternura ya no tiene cabida en nuestras relaciones", subraya e invita a la reflexión: "Piensa con quién eres tierna, con quién eres blandita o si alguna vez lo has sido". "Se necesita mucha ternura hoy en día, las relaciones están llenas de miedos cubiertos de orgullo y así no se experimenta el buen amor", añade.
"Estamos muy preparadas para contraatacar. Hay poca gratitud y poca suavidad. Evidentemente, hay muchas personas que ya están quemadas, pero a veces te acabas quemando por tu propia manera de reaccionar ante las cosas que hace tu pareja que no te gustan", explica. "
González remarca que este mensaje no pretende culpabilizar ni va dirigido a aquellas a los que su pareja no les escucha o las trata mal. "He visto relaciones que no tienen problemas, pero que se hablan mal, que no hay ternura, que hay sequedad. Gratitud, de verdad".
Gestos sencillos
La ternura tiene que ver, también, con pequeños gestos. "Cariño, gracias por preguntarme cómo estaba ayer. Cosas muy sencillas, cosas que a lo mejor en el fondo sabes que es lo normal, que es lo que te mereces, que es lo que tú también das. Pero es igual, que te lo agradezcan lo refuerza, te hace sentir especial, te hace sentir visto en tus esfuerzos y deja que entre la ternura", defiende González.
Con estos gestos, por muy insignificantes que parezcan, se puede reforzar una relación. "A través de la ternura se generan muchos cambios que se buscan mediante la fuerza, la ironía, el sarcasmo, el orgullo y no se consiguen".
