Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicología

Xavier Guix, psicólogo: "Para conseguir lo que uno quiere del otro puede usar el canal amenazador, pero hay otro sutil que es la seducción"

Por qué muchas personas no reconocen que están en una relación emocionalmente violenta

Así puedes detectar y neutralizar el chantaje emocional

Foto de archivo de una relación de pareja

Foto de archivo de una relación de pareja

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El chantaje y la violencia emocional están presentes en el día a día de muchas relaciones. Formas de manipulación que pueden pasar más desapercibidas que la violencia o la amenaza, pero que afectan profundamente al bienestar y la autoestima. Actitudes que es importante reconocer, ya que se usan con frecuencia y acostumbran a ir disfrazadas de amor, cuidado o preocupación.

Es probable que en alguna relación, de cualquier tipo, habéis acabado haciendo cosas que no queríais hacer. Pero que, de alguna manera, os sentís obligados. Los demás han encontrado la manera de haceros sentir culpables. Esto es lo que ocurre con el chantaje emocional, explica el psicólogo Xavier Guix, divulgador y autor de 14 libros.

La amenaza y la seducción

Guix explica que hay dos canales para conseguir lo que uno quiere, el canal amenazador y la seducción. "Todos son en apariencia sutiles, porque esconden lo que hay detrás y, al ocultar lo que hay detrás, sabemos que siempre vamos a parar en los grandes ítems, que son el miedo, la culpa, la vergüenza y el rechazo, sentirnos rechazados".

El canal amenazador nos pondrá rápido en alerta, es fácil de detectar. Aunque según la situación y el contexto no será fácil negarse a lo que nos sugieren. En cambio, la seducción es mucho más sutil. "Para conseguir lo que quiere del otro, puede usar el canal amenazador, pero hay otro más sutil, que es la seducción, que consiste en intentar hacerte creer que eres tan bueno, que lo haces tan bien, que si tú quieres...", expresa el psicólogo.

Noticias relacionadas y más

Es al caer en ese juego de seducciones cuando el chantajeador ha logrado su objetivo, que hagas lo que él desea o le conviene. "Ese sentido de seducción consigue que hagas lo que el otro quiere y, por lo tanto, descaradamente te acaban de hacerte un chantaje", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  2. Catalunya activa nuevos avisos por lluvias torrenciales en plena Diada
  3. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  4. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  5. Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs
  6. Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución
  7. Alfons Espinosa y Marta Comas: 'Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro
  8. Estado de los embalses hoy, 10 de septiembre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

Xavier Guix, psicólogo: "Para conseguir lo que uno quiere del otro puede usar el canal amenazador, pero hay otro sutil que es la seducción"

Xavier Guix, psicólogo: "Para conseguir lo que uno quiere del otro puede usar el canal amenazador, pero hay otro sutil que es la seducción"

Rafael Santandreu, psicólogo: "La peor clase de hiperexigencias son las de uno mismo. Nos decimos que debemos hacerlo todo bien o que de lo contrario seré un fracaso"

Rafael Santandreu, psicólogo: "La peor clase de hiperexigencias son las de uno mismo. Nos decimos que debemos hacerlo todo bien o que de lo contrario seré un fracaso"

Las entidades reclaman más recursos y un cambio de mirada para prevenir el suicidio

Las entidades reclaman más recursos y un cambio de mirada para prevenir el suicidio

"Siempre era el que salvaba a los demás, hasta que tuve que salvarme a mí mismo"

"Siempre era el que salvaba a los demás, hasta que tuve que salvarme a mí mismo"

Así es cómo usan las redes sociales los adolescentes con problemas de salud mental, según un estudio

Así es cómo usan las redes sociales los adolescentes con problemas de salud mental, según un estudio

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "Es clave para que el cerebro funcione bien"

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "Es clave para que el cerebro funcione bien"

El suicidio, un fenómeno social: las entidades alertan de la influencia de la pobreza, la violencia y la soledad

El suicidio, un fenómeno social: las entidades alertan de la influencia de la pobreza, la violencia y la soledad

Por qué muchas personas no reconocen que están en una relación emocionalmente violenta

Por qué muchas personas no reconocen que están en una relación emocionalmente violenta