Xavier Guix, psicólogo: "Para conseguir lo que uno quiere del otro puede usar el canal amenazador, pero hay otro sutil que es la seducción"

El chantaje y la violencia emocional están presentes en el día a día de muchas relaciones. Formas de manipulación que pueden pasar más desapercibidas que la violencia o la amenaza, pero que afectan profundamente al bienestar y la autoestima. Actitudes que es importante reconocer, ya que se usan con frecuencia y acostumbran a ir disfrazadas de amor, cuidado o preocupación.

Es probable que en alguna relación, de cualquier tipo, habéis acabado haciendo cosas que no queríais hacer. Pero que, de alguna manera, os sentís obligados. Los demás han encontrado la manera de haceros sentir culpables. Esto es lo que ocurre con el chantaje emocional, explica el psicólogo Xavier Guix, divulgador y autor de 14 libros.

La amenaza y la seducción

Guix explica que hay dos canales para conseguir lo que uno quiere, el canal amenazador y la seducción. "Todos son en apariencia sutiles, porque esconden lo que hay detrás y, al ocultar lo que hay detrás, sabemos que siempre vamos a parar en los grandes ítems, que son el miedo, la culpa, la vergüenza y el rechazo, sentirnos rechazados".

El canal amenazador nos pondrá rápido en alerta, es fácil de detectar. Aunque según la situación y el contexto no será fácil negarse a lo que nos sugieren. En cambio, la seducción es mucho más sutil. "Para conseguir lo que quiere del otro, puede usar el canal amenazador, pero hay otro más sutil, que es la seducción, que consiste en intentar hacerte creer que eres tan bueno, que lo haces tan bien, que si tú quieres...", expresa el psicólogo.

Es al caer en ese juego de seducciones cuando el chantajeador ha logrado su objetivo, que hagas lo que él desea o le conviene. "Ese sentido de seducción consigue que hagas lo que el otro quiere y, por lo tanto, descaradamente te acaban de hacerte un chantaje", concluye.