Las entidades reclaman más recursos y un cambio de mirada para prevenir el suicidio

El 10 de septiembre se ha celebrado el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, una jornada que este año llega marcada por un cierto contraste. Por un lado, Catalunya y España han dado pasos adelante con la creación de planes específicos y nuevas líneas de atención. Por otro, las entidades que trabajan en primera línea insisten en que la respuesta sigue siendo insuficiente ante una realidad en que cada año se cobra más de 4.000 vidas en el Estado.

Romper el silencio y el estigma

Según la asociación Després del Suïcidi – Atenció al Supervivent (DSAS), el riesgo es olvidar partes fundamentales del proceso: la postvención —el acompañamiento tras una muerte por suicidio— aún no tiene apoyo económico. “No hay ninguna línea específica para financiar la postvención y eso deja sin atender a las familias y entornos que viven una muerte por suicidio”, lamenta su presidenta, Cecilia Borràs. Para Borràs, el acompañamiento sensible y humano tras una pérdida es en sí mismo prevención: “Hablar salva vidas. La prevención del suicidio empieza con hablar, y con que los interlocutores sepan escuchar”.

Desde la Asociación Catalana para la Prevención del Suicidio (ACPS), su portavoz Laura Horcajo coincide: “Hablar de suicidio no es peligroso, abre puertas, alivia y da oportunidades de pedir ayuda”. La ACPS insiste en la necesidad de cambiar la narrativa pública sobre el suicidio y superar mitos aún arraigados.

La comunicación como herramienta de prevención

Desde Valencia, la asociación La Niña Amarilla pone el acento en el papel de las narrativas públicas. Celebran que por primera vez exista un Plan de Acción Nacional 2025–2027, pero advierten: “Dos años son insuficientes para un problema tan complejo; necesitamos que haya un compromiso firme para que el plan se renueve y se dote con más presupuesto”.

El colectivo denuncia que la respuesta sigue dependiendo demasiado de las autonomías y de las entidades sociales, lo que genera desigualdad territorial. “En la Comunidad Valenciana estamos igual que hace diez años: no ha habido cambios reales en la atención primaria, emergencias ni protocolos escolares”, señalan.

En cuanto al papel de los medios, son contundentes: “La comunicación puede salvar vidas o puede hacer daño”. Por ello, reclaman más formación en comunicación preventiva a todos los niveles y más noticias-pretexto más allá de las efemérides o de los suicidios concretos. Y resumen su mensaje en este Día Mundial con una frase clara: “Tu historia importa. Recordar también es prevenir”.

Avances que aún no llegan a todos

La Asociación de Profesionales de la Salud Mental y la Prevención del Suicidio (APSAS) reconoce avances como la aprobación del Plan de Prevención del Suicidio en España el pasado mes de febrero y la implementación del Plan de Prevención del Suicidio de Catalunya (PLAPRESC) desde 2021. “Es un punto clave que la prevención del suicidio se haya empezado a abordar de manera transversal y no solo desde la vertiente sanitaria”, afirma la portavoz, Glòria Iniesta.

Aun así, advierte que sin recursos suficientes estos planes corren el riesgo de quedarse a medio camino: “Hay que celebrar que por fin haya un plan estatal, pero será necesario concretar mucho más las acciones y dotarlas de presupuesto real”.

Los planes de estudio no incluyen un trabajo profundo sobre conducta suicida Glòria Iniesta — Portavoz de la Asociación de Profesionales de la Salud Mental y la Prevención del Suicidio

Iniesta pone en valor el papel clave de los centros de atención primaria y la figura de los psicólogos referentes de bienestar emocional (REBEC): “Los centros de atención primaria son espacios privilegiados para la detección, pero los profesionales necesitan más tiempo, más manos y más formación para hacerlo bien”. También denuncia carencias en la formación universitaria: “Los planes de estudio no incluyen un trabajo profundo sobre conducta suicida. Es imprescindible formar mejor a médicos y psicólogos, así como a cualquier profesional que acompañe a personas en situaciones de sufrimiento”.

Atender a colectivos vulnerables

Otro consenso entre las entidades es la necesidad de poner el foco en colectivos a menudo desatendidos. APSAS alerta sobre los hombres adultos y las personas mayores, con tasas elevadas y poca visibilidad. La ACPS reclama una mirada de género y estrategias adaptadas a cada grupo: “No podemos aplicar las mismas estrategias para todos. Los jóvenes y las personas mayores, por ejemplo, tienen necesidades muy diferentes”, remarca Horcajo.

Desde DSAS, la demanda es clara: reconocer la postvención como una herramienta de prevención y asegurar que las familias no queden desamparadas. “Las familias también son agentes de prevención y necesitan acompañamiento propio”, subraya Borràs.

Las llamadas, termómetro del sufrimiento

La Fundación Ajuda i Esperança, responsable del Teléfono de Prevención del Suicidio de Barcelona, aporta el pulso más directo de la situación. Según su presidenta, Esperança Esteve, el perfil mayoritario de personas atendidas son hombres y mujeres de entre 36 y 65 años, pero lo que une casi todos los casos es la soledad no deseada. “Es un fenómeno transversal: tanto en personas mayores que viven solas como en adolescentes que, aun viviendo con la familia, se sienten desamparados”, describe.

Para Esteve, los datos del servicio son claros: “Cuanto más hablemos de suicidio, más llamadas recibiremos. No porque haya más tentativas, sino porque la ciudadanía sabe que tiene recursos”. La entidad reclama más difusión, una comunicación responsable en los medios y una colaboración más estrecha entre administraciones y entidades del tercer sector.

Una lucha común

Con matices distintos, todas las entidades coinciden en tres prioridades: más recursos, mejor coordinación y un cambio de mirada que rompa con el estigma. La prevención, insisten, no es solo una cuestión sanitaria: implica a las familias, las escuelas, los medios y a toda la sociedad.

“La prevención del suicidio nos incumbe a todos”, resume Borràs (DSAS). Y desde Valencia, La Niña Amarilla refuerza el mismo clamor: “Hablar con respeto y esperanza salva vidas. Pedir ayuda y ofrecerla es un acto de cuidado colectivo”.