¿Te cuesta recibir halagos? Esto dice sobre tu historia emocional

Recibir un halago parece, en teoría, una experiencia positiva. Sin embargo, muchas personas reaccionan con incomodidad, minimizan lo que se les dice, desvían la atención o incluso lo rechazan con expresiones como "no es para tanto" o "tú también lo harías mejor". Esta dificultad para aceptar el reconocimiento no es una cuestión de humildad, sino una señal que puede revelar aspectos profundos de la historia emocional de una persona.

El halago actúa como un espejo que refleja algo positivo de quien lo recibe. Pero si la imagen interna que esa persona tiene de sí misma está distorsionada por la autocrítica, el perfeccionismo o una baja autoestima, ese reflejo genera disonancia. No encaja con la narrativa interna, y por eso se rechaza o incomoda. Es como si el reconocimiento externo pusiera en evidencia un vacío de validación interna.

Desde la psicología se observa que quienes tienen dificultad para recibir halagos suelen tener una relación compleja con su propio valor. No se sienten merecedores de elogios, les cuesta creer que sus logros son valiosos o que sus cualidades son dignas de admiración. Esta percepción no surge de la nada, sino que se construye a lo largo de la vida, especialmente en la infancia.

Infancia y validación

La manera en que aprendemos a vernos a nosotros mismos está profundamente influida por las experiencias tempranas. Si durante la infancia predominó un entorno crítico, exigente o emocionalmente distante, es probable que la persona haya crecido con un sentido del valor condicionado: solo soy valioso si cumplo ciertas expectativas, si no molesto, si no fallo, si soy perfecto.

En contextos donde los logros eran ignorados o minimizados, o donde el afecto era escaso y condicionado, el niño o niña aprende a dudar de su valía. Se interioriza un mensaje implícito: "no soy suficiente tal como soy". Esta creencia, no siempre consciente, se arrastra hasta la adultez y se reactiva cuando alguien intenta ofrecer un reconocimiento genuino.

También puede ocurrir lo contrario: haber sido objeto de halagos vacíos o poco creíbles, que generaron desconfianza hacia los elogios. En estos casos, la persona puede desarrollar una actitud escéptica o defensiva ante los comentarios positivos, interpretándolos como exageraciones o formas de manipulación.

Desde la teoría del apego, se sabe que las figuras de referencia tienen un papel clave en la construcción del autoconcepto. Cuando el vínculo ha sido seguro y afectuoso, es más probable que se desarrolle una autoestima sólida. En cambio, los estilos de apego inseguros pueden dejar como herencia una dificultad para integrar el reconocimiento y el afecto de forma sana.

El perfeccionismo y la autocrítica como barreras

Otro factor que suele dificultar la recepción de halagos es el perfeccionismo. Quienes viven bajo la exigencia constante de hacerlo todo bien rara vez se permiten celebrar sus logros. Siempre hay algo más que podrían haber hecho mejor. En este contexto, un halago puede sentirse inmerecido o incluso molesto, porque confronta con la autocrítica interna.

El perfeccionismo suele estar vinculado a una necesidad profunda de control, validación externa y miedo al fracaso. Aunque desde fuera puede parecer una cualidad admirable, en realidad suele generar una tensión emocional constante. Cada logro es insuficiente, cada reconocimiento es pasajero y nunca hay una sensación de satisfacción estable.

La autocrítica, por su parte, funciona como una voz interna que invalida cualquier intento de aprecio. "Te dicen eso porque no conocen tus errores", "si supieran lo que realmente eres, no te elogiarían", "lo están diciendo por compromiso". Esta voz, aunque cruel, suele tener una función protectora: evitar la decepción, mantener la exigencia o preservar una imagen controlada.

Desde la psicología cognitiva se trabaja para identificar y cuestionar estos pensamientos automáticos. El objetivo no es forzar una visión positiva irreal, sino construir una narrativa más equilibrada, donde el reconocimiento externo pueda integrarse sin generar malestar.

Aprender a recibir: un ejercicio de apertura emocional

Aceptar un halago no es un acto superficial ni un ejercicio de vanidad. Es una forma de abrirse emocionalmente, de permitir que el otro nos vea y nos valore. Implica vulnerabilidad, porque nos expone a recibir, y para muchas personas, recibir puede ser más difícil que dar.

Dar nos coloca en una posición activa, de control. Recibir, en cambio, requiere soltar, confiar, dejarse tocar por lo que el otro ofrece. Por eso, aprender a recibir halagos también es una forma de trabajar la confianza y la apertura emocional. Es aceptar que el otro nos ve de una forma positiva y que esa mirada puede ser válida.

Este proceso suele ser gradual. Al principio puede bastar con no rechazar el halago, simplemente agradecerlo sin justificar ni minimizar. Con el tiempo, se puede empezar a integrar ese reconocimiento como una información válida, que complementa la propia percepción interna.

Desde la psicología positiva se subraya la importancia de practicar la gratitud y la validación mutua. Aceptar un halago también es un acto de respeto hacia quien lo ofrece. Es reconocer que esa persona ha visto algo valioso y ha querido expresarlo. Rechazarlo puede interpretarse, aunque sea de forma inconsciente, como un cuestionamiento a su percepción.

De la autocrítica a la autoaceptación

La dificultad para recibir halagos no es una rareza ni un defecto de carácter. Es una manifestación de la historia emocional, de las heridas no visibles y de las creencias que se han ido construyendo sobre el propio valor. Comprenderlo es el primer paso para poder transformar esa incomodidad en una oportunidad de crecimiento.

Aceptar un halago no implica creerse superior ni buscar reconocimiento constante. Implica, simplemente, permitir que el aprecio de los demás encuentre un lugar en nosotros. Reconocer lo bueno no invalida la autocrítica ni niega los aspectos a mejorar, pero sí permite construir una mirada más compasiva y realista hacia uno mismo.

Desde la psicología humanista se promueve el camino de la autoaceptación: aprender a habitarse con amabilidad, a validarse sin necesidad de perfección, a recibir sin sentirse en deuda. En ese proceso, los halagos pueden dejar de ser una amenaza para convertirse en semillas de autoestima.

Porque, en el fondo, recibir un halago no es solo aceptar un comentario. Es atreverse a creer, al menos por un momento, que hay algo en nosotros digno de ser celebrado. Y ese gesto, tan simple en apariencia, puede tener un impacto profundo en nuestra forma de estar en el mundo.

* Ángel Rull, psicólogo.