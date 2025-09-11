El suicidio, un fenómeno social: las entidades alertan de la influencia de la pobreza, la violencia y la soledad

El suicidio sigue siendo una de las principales causas de muerte entre la población joven. En España, 3.846 personas perdieron la vida de esta manera en 2024, convirtiéndose en la segunda causa de muerte no natural. El suicidio adolescente preocupa especialmente: un 15,7 % de los jóvenes afirma haber intentado quitarse la vida y un 19,8 % ha planificado cómo hacerlo en el último año.

Cada cifra esconde historias de dolor atravesadas por factores sociales que a menudo permanecen invisibles: la pobreza, la discriminación, la soledad no deseada o la presión por cumplir expectativas. La Confederación Salud Mental España recuerda que la salud mental “no es solo una cuestión individual, sino que está profundamente condicionada por las circunstancias en las que vivimos”. Por ello, este 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, su campaña pone el foco en cinco grandes determinantes sociales: la violencia, los discursos de odio y la discriminación, la pobreza, la cultura del éxito y la soledad no deseada.

Adolescencia y vulnerabilidad

Un estudio reciente, coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos y financiado por el Observatorio Social de la Fundación ”la Caixa”, muestra hasta qué punto las condiciones sociales impactan en la salud mental adolescente. La investigación, con más de un millar de jóvenes de entre 14 y 17 años, revela datos alarmantes: seis de cada diez adolescentes LGTBI+ han recibido insultos por su identidad y cuatro de cada diez han sufrido acoso.

Yo no me quería morir, lo que quería era dejar de sufrir, descansar la mente Lourdes Tamurejo — Lourdes Tamurejo, representante del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación Salud Mental

La conexión con la familia, la escuela y las amistades aparece como uno de los principales factores protectores frente a la depresión y la ideación suicida. Los adolescentes que se sienten seguros en casa, valorados en la escuela y escuchados por sus iguales, presentan mayor bienestar. En cambio, el rechazo familiar y las microagresiones incrementan de forma significativa el riesgo de malestar grave.

Las voces del sufrimiento

Más allá de los datos, las experiencias en primera persona muestran el rostro humano de los determinantes sociales del suicidio. “Yo no me quería morir, lo que quería era dejar de sufrir, descansar la mente”, explica Lourdes Tamurejo, representante del Comité Pro Salud Mental en Primera Persona de la Confederación, que sobrevivió a varios intentos tras años de violencia vicaria.

Otra testigo, Esperanza Iglesias, resume así su experiencia: “Todo te va minando hasta dejarte hecha un guiñapo que no quiere vivir. Mi reacción no era la de una enferma, sino la de alguien que sentía que solo tenía una salida”. En su caso, la combinación de abusos en la infancia, precariedad y presión familiar la llevó a seis tentativas. Pedir ayuda, afirma, fue el inicio de una nueva etapa.

Hacia una respuesta colectiva

Expertos y entidades coinciden en que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal. Tal y como subraya Nel González Zapico, presidente de la Confederación, la prevención del suicidio requiere “un abordaje transversal que incluya detección, tratamiento y continuidad de cuidados”. Planes como el Plan de Acción para la Prevención del Suicidio 2025-2027, impulsado por el Ministerio de Sanidad, buscan reducir las conductas suicidas prestando especial atención a las personas más vulnerables.

La investigación y el testimonio coinciden: allí donde existen vínculos seguros, oportunidades vitales y entornos libres de violencia, disminuye el riesgo. Hacer de la vida un lugar habitable es, en última instancia, la mejor estrategia de prevención.

Teléfono de atención a la conducta suicida: 024