Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud mental

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "Es clave para que el cerebro funcione bien"

Mario Alonso Puig, médico: "Una dieta antiinflamatoria mejora los cuadros de ansiedad y depresión"

Mario Alonso Puig, médico: "Al declararnos válidos, capaces e inocentes, transformamos nuestra percepción y abrimos espacio a la confianza y al amor"

Mario Alonso Puig da una conferencia.

Mario Alonso Puig da una conferencia. / Gimentors / DDG

Cloe Bellido

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La salud mental de uno mismo depende de varios factores. Algunos son internos, las emociones juegan un papel clave en ella. Pero otros aspectos también juegan un papel fundamental, como el entorno. El lugar donde trabajas, los espacios que habitas, tus relaciones sociales y hasta el acceso a la naturaleza pueden influir directamente en tu estado de ánimo, tus niveles de estrés y tu calidad de vida. Comprender la importancia del entorno en la salud mental es clave para prevenir problemas emocionales, mejorar el equilibrio personal y fomentar hábitos más saludables.

Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, destaca la importancia del entorno y cómo esto influye en nuestra vida. "El entorno influye en nuestro bienestar más de lo que imaginamos, pero también podemos influir en él. Si nos rodeamos de tensión, preocupación y análisis constante, nuestra mente se bloquea", expresa.

Introducir el humor y la sonrisa

Es por ello que, algo tan simple como cambiar el gesto, puede marcar la diferencia. "Sin embargo, cuando introducimos el humor y la sonrisa, todo cambia. La risa nos ayuda a soltar, a desbloquear pensamientos y a ver soluciones donde antes solo veíamos problemas", asegura Alonso Puig.

Para conseguir un mayor bienestar, resulta clave "un entorno amable y seguro", también "para que el cerebro funcione bien". Si todos estamos comprometidos en ello, es más fácil contribuir a crearlo, asegura el experto en salud mental.

Noticias relacionadas y más

Claro está que hay momentos difíciles que no hay que eludir. Un entorno más sano, eso sí, permitirá superar estos momentos de mejor manera. "No se trata de ignorar lo difícil, sino de construir un espacio donde sea más fácil afrontar las dificultades", resume.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
  2. Illa, en el inicio de curso 25-26 en Catalunya: 'Ni en las calles ni en la escuela permitiremos ningún tipo de discriminación
  3. Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
  4. Sorprendente alternativa a los herbicidas: control eléctrico, igual de eficaz y no daña los cultivos y el suelo
  5. Alfons Espinosa y Marta Comas: 'Tenemos que superar el paradigma de la inmersión lingüística; el contexto de la escuela es otro
  6. Última hora del tiempo en Catalunya, hoy en directo | Alerta de la Aemet y Meteocat por lluvias intensas y tormentas en la zona de Tarragona
  7. Retrasos en la R1 y la RG1 por un atropello en la estación de Sant Adrià de Besòs
  8. Descubierta la clave que descifra el origen del cáncer y permite anticipar su evolución

Así es cómo usan las redes sociales los adolescentes con problemas de salud mental, según un estudio

Así es cómo usan las redes sociales los adolescentes con problemas de salud mental, según un estudio

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "Es clave para que el cerebro funcione bien"

El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "Es clave para que el cerebro funcione bien"

El suicidio, un fenómeno social: las entidades alertan de la influencia de la pobreza, la violencia y la soledad

El suicidio, un fenómeno social: las entidades alertan de la influencia de la pobreza, la violencia y la soledad

Por qué muchas personas no reconocen que están en una relación emocionalmente violenta

Por qué muchas personas no reconocen que están en una relación emocionalmente violenta

Por qué deberías sonreír incluso cuando no te apetece, según el psicólogo Mario Alonso Puig

Por qué deberías sonreír incluso cuando no te apetece, según el psicólogo Mario Alonso Puig

Los suicidios se reducen un 12% en Catalunya, el mayor descenso desde la pandemia

Los suicidios se reducen un 12% en Catalunya, el mayor descenso desde la pandemia

"No quería estar solo, pero tampoco con cualquiera": lo que descubrimos sobre el apego evitativo

"No quería estar solo, pero tampoco con cualquiera": lo que descubrimos sobre el apego evitativo

La psicóloga Elisabeth Clapés analiza el efecto 'sonder': "Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía"

La psicóloga Elisabeth Clapés analiza el efecto 'sonder': "Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía"