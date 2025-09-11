Salud mental
El médico Mario Alonso Puig destaca la importancia del entorno: "Es clave para que el cerebro funcione bien"
Mario Alonso Puig, médico: "Una dieta antiinflamatoria mejora los cuadros de ansiedad y depresión"
Mario Alonso Puig, médico: "Al declararnos válidos, capaces e inocentes, transformamos nuestra percepción y abrimos espacio a la confianza y al amor"
Cloe Bellido
La salud mental de uno mismo depende de varios factores. Algunos son internos, las emociones juegan un papel clave en ella. Pero otros aspectos también juegan un papel fundamental, como el entorno. El lugar donde trabajas, los espacios que habitas, tus relaciones sociales y hasta el acceso a la naturaleza pueden influir directamente en tu estado de ánimo, tus niveles de estrés y tu calidad de vida. Comprender la importancia del entorno en la salud mental es clave para prevenir problemas emocionales, mejorar el equilibrio personal y fomentar hábitos más saludables.
Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, destaca la importancia del entorno y cómo esto influye en nuestra vida. "El entorno influye en nuestro bienestar más de lo que imaginamos, pero también podemos influir en él. Si nos rodeamos de tensión, preocupación y análisis constante, nuestra mente se bloquea", expresa.
Introducir el humor y la sonrisa
Es por ello que, algo tan simple como cambiar el gesto, puede marcar la diferencia. "Sin embargo, cuando introducimos el humor y la sonrisa, todo cambia. La risa nos ayuda a soltar, a desbloquear pensamientos y a ver soluciones donde antes solo veíamos problemas", asegura Alonso Puig.
Para conseguir un mayor bienestar, resulta clave "un entorno amable y seguro", también "para que el cerebro funcione bien". Si todos estamos comprometidos en ello, es más fácil contribuir a crearlo, asegura el experto en salud mental.
Claro está que hay momentos difíciles que no hay que eludir. Un entorno más sano, eso sí, permitirá superar estos momentos de mejor manera. "No se trata de ignorar lo difícil, sino de construir un espacio donde sea más fácil afrontar las dificultades", resume.
