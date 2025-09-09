"No quería estar solo, pero tampoco con cualquiera": lo que descubrimos sobre el apego evitativo

El apego evitativo es una de las formas que puede adoptar el vínculo emocional entre personas, especialmente en relaciones significativas como las de pareja, amistad o familia. Esta modalidad se caracteriza por una tendencia a mantener la distancia emocional, evitar la dependencia mutua y priorizar la autosuficiencia. Lejos de ser una elección consciente, suele tener raíces profundas en las primeras experiencias de vida.

Desde la teoría del apego, desarrollada por John Bowlby y ampliada por Mary Ainsworth, se comprende que la forma en que nos relacionamos en la adultez está influida por los vínculos que establecimos durante la infancia con nuestras figuras de cuidado. Cuando un niño o niña percibe que sus necesidades emocionales no son atendidas de manera consistente, puede aprender a reprimir sus demandas afectivas como estrategia de adaptación. Esta represión temprana puede derivar, más adelante, en un estilo de apego evitativo.

Quienes desarrollan este estilo tienden a mostrarse autosuficientes, independientes y poco cómodos con la cercanía emocional. No significa que no sientan afecto o necesidad de vínculo, sino que han aprendido a no depender de los demás como forma de protegerse ante posibles rechazos o decepciones. Esta actitud suele consolidarse a lo largo del tiempo y condicionar la manera en que se construyen los lazos afectivos en la vida adulta.

Es importante subrayar que el apego evitativo no es un trastorno ni una categoría diagnóstica. Se trata de un estilo relacional que puede identificarse a través de ciertos patrones conductuales y emocionales. Reconocerlo no implica patologizar, sino comprender mejor las propias formas de vincularse.

"No necesito a nadie": la trampa de la autosuficiencia

Una de las características más visibles del apego evitativo es la aparente autosuficiencia. Las personas con este estilo suelen evitar mostrar vulnerabilidad, rechazar las muestras de afecto más explícitas o tener dificultades para hablar de emociones. Esta actitud puede interpretarse como frialdad o desapego, pero muchas veces es una defensa frente al temor a ser heridos o abandonados.

Frases como "no quiero depender de nadie", "prefiero resolverlo solo" o "las relaciones complican la vida" son comunes en quienes tienden hacia un apego evitativo. Sin embargo, esta postura suele esconder un conflicto interno: el deseo de vínculo convive con el miedo a entregarse emocionalmente. De ahí la paradoja de sentirse solo pero, al mismo tiempo, evitar relaciones íntimas.

La autosuficiencia, aunque valorada socialmente, puede convertirse en una trampa cuando se utiliza como escudo frente al vínculo. Desde una perspectiva psicológica, todas las personas necesitamos de relaciones significativas para nuestro bienestar emocional. Negar esta necesidad puede generar una sensación crónica de desconexión, aunque no siempre sea fácil de reconocer.

Además, esta evitación del apego no se limita a las relaciones de pareja. También puede manifestarse en la dificultad para pedir ayuda, en la tendencia a minimizar los propios problemas o en la resistencia a compartir experiencias personales. El mensaje interno suele ser: "si me muestro vulnerable, me haré daño".

Comprender esta dinámica es clave para desmontar el mito de que la independencia emocional absoluta es sinónimo de fortaleza. En realidad, la capacidad de conectar con otros desde la autenticidad y el afecto también es una forma de fortaleza emocional.

Relaciones marcadas por la distancia emocional

Cuando una persona con apego evitativo se vincula afectivamente, puede experimentar tensiones internas intensas. Por un lado, desea la cercanía; por otro, teme perder el control o sentirse invadida. Esto puede traducirse en conductas ambiguas, como acercamientos seguidos de alejamientos repentinos, o en una necesidad constante de mantener espacio personal.

Estas conductas pueden generar confusión en la otra parte de la relación, especialmente si su estilo de apego es diferente, como el ansioso. La persona con apego ansioso suele buscar cercanía y validación, mientras que la evitativa necesita distancia para sentirse segura. Esta combinación puede convertirse en una fuente de malentendidos y frustración.

También es habitual que la persona evitativa racionalice en exceso sus emociones, evitando el contacto con lo que siente. En momentos de conflicto, puede reaccionar con frialdad, minimizar el problema o incluso desaparecer temporalmente. Estas respuestas no siempre responden a falta de interés, sino a una estrategia inconsciente para evitar el malestar emocional.

La dificultad para establecer intimidad real puede hacer que estas relaciones sean superficiales o inestables. Se establece un vínculo, pero sin profundizar del todo. Esto puede dejar a ambas partes con una sensación de insatisfacción o de no haber sido realmente vistas y comprendidas.

Desde la psicología de los vínculos, se subraya que la intimidad emocional requiere de apertura, confianza y tiempo. El apego evitativo, al poner barreras a esta apertura, puede dificultar la construcción de relaciones plenas. Reconocer estos patrones es un primer paso para cambiarlos.

Las contradicciones internas del apego evitativo

Una de las particularidades más complejas del apego evitativo es la contradicción entre lo que se desea y lo que se permite sentir. Muchas personas con este estilo relacional anhelan una conexión profunda, pero se sabotean inconscientemente cuando esta posibilidad se presenta. El miedo a la dependencia, al dolor o a la pérdida puede llevar a cerrar la puerta justo cuando alguien intenta acercarse.

Estas contradicciones generan malestar emocional. La persona evitativa puede experimentar soledad, tristeza o frustración, pero le cuesta identificar o expresar estos sentimientos. A menudo, internaliza la idea de que "estar solo es más fácil" o "nadie me entenderá realmente", lo que refuerza el ciclo de evitación.

También es común que estas personas se sientan atraídas por quienes también mantienen cierta distancia, lo que perpetúa relaciones poco nutritivas. Cuando alguien muestra demasiado interés o disponibilidad afectiva, puede interpretarse como una amenaza a la autonomía personal. Esto genera una tensión constante entre el deseo de vínculo y la necesidad de protegerse.

El hecho de que una persona reconozca que "no quería estar sola, pero tampoco con cualquiera" refleja precisamente esa tensión interna. No se trata de conformismo, sino de una exigencia afectiva que puede estar condicionada por miedos no resueltos. Aprender a confiar, a abrirse y a permitirse ser vulnerable es un camino que puede transformar profundamente la manera de relacionarse.

Comprender para transformar

El apego evitativo no define a una persona, pero sí influye en sus relaciones y en su bienestar emocional. Comprender su origen y manifestaciones es esencial para desmontar prejuicios y abrir la posibilidad de cambio. Lejos de etiquetar o culpabilizar, el objetivo es favorecer una mayor conciencia sobre cómo nos vinculamos y por qué.

Los estilos de apego no son inamovibles. Pueden transformarse a lo largo del tiempo, especialmente cuando se toma conciencia de ellos y se trabaja en el desarrollo de nuevas habilidades relacionales. El primer paso es siempre la observación sincera de uno mismo.

Abrirse al vínculo, permitir la cercanía emocional y aceptar la propia vulnerabilidad son actos de valentía. No implican renunciar a la autonomía, sino enriquecerla con la posibilidad de compartir desde la autenticidad. Porque no se trata de estar con cualquiera, pero tampoco de resignarse a la soledad como única alternativa.

En un mundo que a menudo idealiza la independencia y la frialdad emocional, hablar del apego evitativo es una forma de poner en valor las relaciones humanas como parte esencial del bienestar. Comprender cómo y por qué evitamos a veces lo que más necesitamos nos acerca, en definitiva, a una vida más consciente y conectada con los demás.

* Ángel Rull, psicólogo.