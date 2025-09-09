¿Por qué un amor sano también debe ser incómodo, según esta psicóloga?

Un amor sano es y debe ser incómodo en muchas ocasiones. Un vínculo sano no se alimenta solo de amor y cariño, también requiere poner límites, escuchar, tener iniciativa, comunicarse, aceptar, intentar comprender, sostener...

Eso explica la psicóloga Angela Fernández en su perfil de TikTok, angelaprs.psicologia, donde cuenta a finales de agosto con casi 20.000 seguidores.

¿Por qué es incómodo a veces?

La psicóloga explica algunas causas por las que puede ser incómodo. La primera, porque te obliga a reeducar tu cerebro, ya que tienes cosas que aprendiste en tu familia: "Por tu estilo de crianza, todo empieza a cuestionarse y partimos un poco de cero". Por ello debes también desprenderte de muchas cosas aprehendidas en el seno familiar.

También puede ser complicado porque te pide decir lo que sientes, dice Ángela Fernández: "Un vínculo sano debe tener expresión emocional por ambas partes, dentro del lenguaje de cada uno. Sin manipulación, sin juegos, sin máscaras... mostrando un poco esa vulnerabilidad".

Otro punto de por qué el amor no siempre genera comodidad es porque te va a impulsar a crecer y te va a hacer cuestionarte cosas: "Vas a estar muy cómodo en el punto en el que te encuentras, pero igual no es lo más sano para ti".

"Ayuda a replantearte cosas... y buscar una vida mejor"

El amor te puede hacer soltar ciertos patrones o hábitos y eso puede suponer una dificultad añadida, pero también es algo muy sano: "Eso tendrás que buscarlo tú y ponerte a prueba".

Ayuda mucho a esto y, aunque a veces sea muy incómodo, no siempre lo incómodo es porque no es de tu talla: "Son las situaciones que más nos ayudan a crecer".

Si algo es incómodo, me ayuda a replantearme cosas... y buscar una vida mejor.