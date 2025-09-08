Salud mental
Qué hacer si sufres ansiedad o TOC, según el psicólogo Rafael Santandreu
Rafael Santandreu, psicólogo: "El ser humano debe, en muchos momentos de su vida, bajar al infierno..."
Rafael Santandreu, psicólogo: "La verdadera fortaleza emocional se construye desde dentro, entrenando la mente"
Cloe Bellido
Lidiar con una enfermedad mental como la ansiedad, el TOC o la hipocondría es agotador. Quienes padecen estos trastornos suelen sentirse atrapados en un ciclo constante de pensamientos intrusivos, preocupaciones excesivas y síntomas físicos difíciles de controlar, además de sentir, en muchos casos, que no tienen la suficiente fuerza como para salir adelante y librarse de ella.
El psicólogo Rafael Santandreu defiende que hay que dejar de "tenerle miedo". "Nada de luchar contra lo que sientes", dice en un post donde explica un método que puede ayudar a superar para siempre la ansiedad, TOC, hipocondría o ataques de pánico.
Se trata del método de los 4 pasos. 4 conceptos que conviene grabarse a fuego y seguir.
Afrontar
El primer paso es afrontar. Santandreu pone algunos ejemplos de ello que pueden ayudar:
- Acudir a lugares donde puede darnos un ataque de ansiedad
- Pensar durante veinte minutos en ideas que nos atemorizan. Imaginar lo peor.
- Palparse el cuerpo en busca de cualquier enfermedad (en casos de hipocondría)
- Ponerse rojo a propósito delante de la gente y pasar vergüenza
- Hablar con el máximo número de personas a diario (para las personas tímidas)
Aceptar
El segundo paso va de aceptar. El psicólogo da en este caso varios sinónimos de ello:
- Rendirse
- Abandonarse
- No pensar, sólo estar
- No hacer nada
- Abrirse completamente al malestar
- Relajarse dentro del malestar
- Acomodarse dentro del dolor
Flotar
El tercer paso es flotar. Entiéndase por flotar:
- No agitar las aguas
- Relajarse
- Ralentizar
- Ir poco a poco, pero con determinación
Dejar pasar el tiempo
Por último, es importante dejar pasar el tiempo. ¿Cómo?
- Ponerse cómodo
- Aceptar completamente los síntomas y la situación
- Adoptar una posición tranquila, sin luchas, sin prisas... con plena aceptación
- Tiempo de exposición; no necesitar que el problema desaparezca de inmediato
- Eclipse lunar total 2025, en directo: horario, cómo verlo y última hora
- Un autocar vuelca en la C-32 en Santa Susanna y deja 53 personas heridas, dos de ellas graves
- Protecció Civil activa la alerta Inuncat por fuertes lluvias en Catalunya
- ¿Cuándo es el eclipse de luna? Dónde y a qué hora se verá completo en España
- Maribel Tarrès, directora de instituto: 'Me gustaría que Educació retirara la prohibición total de los móviles
- Avispa asiática: por qué la captura masiva con trampas debe parar
- Así será el eclipse lunar total de este domingo, día 7: ¿Cuándo y dónde verlo?
- Ramón Reguero: 'Lo primero que hice al cumplir 90 años fue subirme en mi moto, para comprobar que conducía tan bien como con 89