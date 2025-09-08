Esto es lo que ocurre cuando el colectivo LGTBIQ+ también te rechaza

Aunque el colectivo LGTBIQ+ ha sido históricamente un espacio de resistencia, apoyo mutuo y reivindicación, también puede reproducir lógicas de exclusión y estigmatización hacia sus propios miembros. Este fenómeno, muchas veces silenciado, afecta profundamente a quienes experimentan rechazo por parte de quienes, en teoría, deberían comprender mejor el valor de la diversidad.

Las formas de discriminación interna pueden ser sutiles o evidentes, pero en todos los casos generan un impacto emocional significativo. Se manifiestan en comentarios hirientes, en la invisibilización de ciertas orientaciones o identidades, en la burla hacia formas de expresión de género que no encajan en estándares normativos, o en la exclusión directa de espacios sociales y activistas. Las personas asexuales, bisexuales, no binarias, racializadas o con diversidad funcional suelen ser las más afectadas por estas actitudes.

Desde la psicología LGTBIQ+, se reconoce que el rechazo por parte del propio grupo de pertenencia puede ser especialmente doloroso. La teoría de la identidad social indica que las personas desarrollan parte de su autoestima en función de los grupos con los que se identifican. Cuando ese grupo valida nuestra identidad, se fortalece el bienestar; pero cuando lo invalida, el impacto puede ser devastador.

El peso de lo estéticamente "correcto"

Uno de los factores que más contribuye al rechazo interno es la presión por encajar en ciertos estándares estéticos y de comportamiento. Dentro del colectivo LGTBIQ+, especialmente en algunos espacios gays y lésbicos, existe una idealización de cuerpos normativos, juventudes perpetuas y estilos de vida determinados. Quienes no responden a estos ideales pueden sentirse excluidos, juzgados o poco valorados.

Este tipo de discriminación estética no es solo una cuestión superficial. Está profundamente arraigada en mecanismos de autoestima, pertenencia y validación social. La presión por mostrar una imagen "apta" para ciertos entornos puede generar ansiedad, trastornos de la conducta alimentaria y una visión distorsionada del propio cuerpo. Además, contribuye a segmentar el colectivo en jerarquías internas que perpetúan desigualdades.

Muchas personas relatan sentirse rechazadas por no tener el cuerpo "adecuado", por no ser lo suficientemente "modernas" o por no participar en determinadas formas de ocio. Esta sensación de no pertenencia dentro del propio colectivo puede derivar en aislamiento, sentimientos de inferioridad y una disminución significativa del bienestar emocional.

Desde una mirada psicológica, es importante visibilizar que el deseo de pertenencia es universal y que, cuando se ve frustrado, puede generar un sufrimiento real. La autoimagen se construye también a partir de los reflejos que recibimos de nuestra comunidad, por lo que el rechazo estético o conductual no debe subestimarse.

Invisibilización y jerarquías identitarias

Otro mecanismo de exclusión dentro del colectivo es la jerarquización de identidades. Algunas orientaciones y expresiones de género reciben mayor atención y validación que otras. Por ejemplo, las experiencias de las personas trans han tardado años en ganar visibilidad, y aún hoy enfrentan resistencias incluso dentro de espacios LGTBIQ+.

Las personas bisexuales, por su parte, se enfrentan frecuentemente a la negación de su orientación, tanto desde el exterior como desde dentro del colectivo. Se les acusa de estar "confundidas" o de tener "privilegios heterosexuales", lo que reduce su vivencia y niega su realidad emocional. Del mismo modo, las personas asexuales o arrománticas suelen ser objeto de incomprensión o burla.

Estas jerarquías identitarias no solo afectan al reconocimiento social, sino que también tienen un efecto directo en la salud mental. Sentirse constantemente cuestionado, invalidado o relegado puede desencadenar emociones de tristeza, ira, confusión o angustia. Además, refuerza la idea de que hay formas de ser LGTBIQ+ más "legítimas" que otras, lo cual contradice el principio de diversidad que el colectivo debería representar.

Racismo, capacitismo y clasismo dentro del colectivo

La discriminación no se limita a la orientación sexual o la identidad de género. Dentro del colectivo LGTBIQ+ también existen formas de exclusión basadas en el origen étnico, la clase social o la diversidad funcional. Las personas migrantes, racializadas o con discapacidad suelen denunciar barreras adicionales para sentirse parte de los espacios LGTBIQ+.

El racismo se manifiesta en la fetichización, la exotización o directamente en el rechazo. Algunas aplicaciones de citas, por ejemplo, permiten filtros por raza, lo que institucionaliza una forma de segregación. En los entornos sociales, las personas racializadas pueden sentirse constantemente observadas, estereotipadas o no bienvenidas.

Por su parte, el capacitismo dentro del colectivo también es una realidad silenciada. Las personas con diversidad funcional enfrentan barreras arquitectónicas, comunicativas y actitudinales que dificultan su participación. Asimismo, los estigmas asociados a la salud mental pueden provocar que algunas personas sean vistas como "incómodas" o "problemáticas".

Estas formas de exclusión interseccional generan un estrés acumulativo, conocido como "estrés de minoría". Las personas que viven varias formas de discriminación simultáneas tienen mayor riesgo de sufrir ansiedad, depresión o aislamiento social. Por eso, es fundamental visibilizar estas realidades también dentro del propio colectivo.

Una mirada introspectiva necesaria

Hablar del rechazo dentro del colectivo LGTBIQ+ no significa desacreditar su importancia histórica ni su papel en la lucha por los derechos. Al contrario, implica reconocer que, como cualquier otro grupo humano, también puede reproducir prejuicios y estereotipos. Visibilizar estas dinámicas es un primer paso para generar cambios.

Desde la psicología, se reconoce que el sentido de pertenencia y validación es crucial para la salud mental. Cuando una persona es excluida de su propio grupo de referencia, el impacto emocional puede ser profundo y duradero. Por eso, es fundamental crear espacios inclusivos de verdad, donde la diversidad no sea un lema, sino una práctica cotidiana.

Superar estas formas de exclusión interna requiere una revisión crítica y valiente de las propias actitudes. Implica abrir el diálogo, escuchar experiencias diversas y cuestionar estándares impuestos que limitan la expresión individual. Solo así se podrá construir un colectivo que sea, verdaderamente, un refugio para todas las personas que lo integran.

* Ángel Rull, psicólogo.