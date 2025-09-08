El Colegio de Psicología lanza una encuesta interna sobre el uso del Chat GTP como terapeuta digital

Adam Raine, de 16 años, murió por suicidio en California el pasado mes de abril. Esta sería una desgracia más, un suicidio más, si no fuera porque los padres de Adam han denunciado a OpenAI porque esta aplicación animó a Raine a llevar a cabo sus ideaciones suicidas. El caso ha dado la vuelta al mundo y pone sobre la mesa algo que también sucede en Catalunya y España: el uso de la IA generativa como un falso psicólogo. Tanto es así que el Col·legi de Psicologia de Catalunya va a encuestar a sus asociados al respecto para ver la incidencia de esta herramienta, sobre la que advierte: puede ser contraproducente.

Lo cierto es que no existe una medida exacta de la incidencia de la IA evolutiva como aplicación para tratar malestares psíquicos en España. El New York Times ha citado recientemente una encuesta de Common Sense Media publicada el mes pasado reveló que el 72 por ciento de los adolescentes estadounidenses dijeron haber utilizado chatbots de inteligencia artificial como compañeros. Casi una octava parte había buscado “apoyo emocional o de salud mental” en ellos, un porcentaje que, si se aplicara a la población estadounidense, equivaldría a 5,2 millones de adolescentes. En otro estudio reciente realizado por investigadores de Stanford, casi una cuarta parte de los estudiantes usuarios de Replika, un chatbot de IA diseñado para hacer compañía, declararon haber recurrido a él para obtener apoyo en salud mental.

Los riesgos reales

Antoni Baena es el coordinador del comité de e-psicología digital del Col·legi de Psicologia y además es profesor de la UOC especializado en salud digital. No es un profesional anti tecnología. Al contrario, está convencido de que las herramientas digitales pueden ser útiles en salud mental si están validadas por profesionales del sector. Pero advierte de que la proliferación de Chatboots para hacer de falsos psicólogos no es útil porque "la IA generativa siempre busca darte la razón porque es muy superficial, muchas veces no está programada por profesionales de la salud, lo que hará es darte la razón" y, en cambio, "los psicólogos lo que hacemos muchas veces es confrontar, para que la persona mejore, que haga cosas diferentes; si la respuesta al paciente es darle la razón siempre, puede provocar que la mejor solución para ti, en esta línea, sea la de suicidarte".

Investigación interna

El caso del joven norteamericano es el caso extremo de una tendencia sobre la que no existen todavía magnitudes, en Catalunya y España. Es por ello que el Col·legi iniciará de inmediato una investigación interna para saber la dimensión de este uso no riguroso de la tecnología para tratar problemas psicológicos. "Intentaremos ver si a los psicólogos les han llegado casos, si se están descargando de forma masiva las aplicaciones de la IA y si se están usando efectivamente para tratar cuestiones psíquicas.

Regulación casi imposible

Desde el Col·legi apuestan sobre todo por la concienciación ciudadana más que por una regulación legal, porque la mayoría de estas herramientas tecnológicas no pretenden obtener licencia como herramienta médica sino que se mueven en otro marco legal, el de las opciones para mejorar el bienestar, cosa que evita tener que cumplir con estándares clínicos, revisiones y sellos de calidad.

Para Baena, la clave pasa pues por dejar claro a la ciudadanía que estamos ante "un tipo de psicología superficial, muchas veces pseudocientífica, con consejos muy generales que te dejan tranquilo, que te podría dar cualquier persona, y que no hace ningún diagnóstico ni screening". A este experto no le sorprende el uso notable de estas herramientas en la población general, del mismo modo que antes se buscaba en Google, y ahora este mensaje, esta respuesta, está más elaborada "y parece que el contenido sea mejor, pero es igual de superficial".

Tecnología bien usada

La IA ha generado y sigue generando un gran debate en el sector de la psicología y la salud mental. Baena es partidario de su uso, con estándares médicos, como herramienta complementaria que, según la mayoría de estudios, tiene un impacto positivo y es capaz de lanzar una alarma al profesional sobre el estado de salud del paciente.

Este experto es crítico con el mal uso de la tecnología pero advierte de que, en casos como el del joven norteamericano, siempre debe tenerse en cuenta que la tecnología difícilmente puede considerarse culpable última de problemas graves psicológicos. Sí puede establecerse una correlación, pero no causa-efecto, porque a menudo ya existe una predisposición previa interna de la persona en cuestión: "Una persona con ideación suicida, si topa con una tecnología que se la aumente, es más fácil que acabe consumando su pensamiento. Pero... ¿Sin la tecnología se hubiera suicidado igual? Sí. Y una persona que no tenía esa ideación, con al tecnología no la tendrá"