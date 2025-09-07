Cinco señales de que eres buena persona pero mala pareja, según la psicóloga Silvia Severino

Para construir una relación sana, fuerte y duradera hacen falta muchas cosas. Se puede tender a pensar que solo basta con ser una buena persona y tener un buen corazón, pero la realidad es que no es así. De ello habla la psicóloga Silvia Severino en su perfil de Instagram @laconsultadesilvia, donde a finales de agosto cuenta con más de 443.000 seguidores.

Ser buena persona no basta. Puedes tener un gran corazón, no tener maldad... pero no saber cómo gestionar una vida en pareja. Es por eso que Severino habla en una de sus últimas publicaciones sobre señales de que eres buena persona... pero mala pareja.

Buena persona, mala pareja

Una señal es que evitas los conflictos: "Callas por no discutir, pero lo que no dices se acumula y termina alejando", explica la psicóloga. "Te proteges demasiado: no hieres, no engañas... pero tampoco te entregas del todo. Estás presente pero no disponible emocionalmente".

Otra señal clara es que no sabes cuidar el 'nosotros': "Eres amable, eres cariñoso... pero si te piden algo, no lo das", alerta Severino. "Falta empatía activa, no anticipas ni te involucras de verdad".

Seguir atado al pasado es otra señal que puede explicar por qué, a pesar de tener un buen corazón, no eres una buena pareja: "No fuiste mala persona, pero arrastras culpas y heridas que ensucian tu presente".

Confundir libertad con distancia

Por último, la psicóloga explica otra causa: confundir libertad con distancia: "No celas ni controlas, pero das tanto espacio que el otro no sabe si puede contar contigo".

Ser buena persona, según dice Severino, no siempre basta para ser buena pareja, ya que lo importante es aprender a construir vínculos sanos que puedan fortalecer y hacer crecer una relación, en vez de destruirla por dentro, sin necesidad de que haya malos o culpables externos.