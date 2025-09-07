La mitad de los contenidos sobre salud mental en TikTok son falsos, según un estudio del The Guardian

Más de la mitad de los videos más populares en TikTok que ofrecen consejos sobre salud mental contienen desinformación, según una investigación del periódico británico The Guardian. El estudio periodístico revela que muchos influencers difunden "desinformación, incluyendo lenguaje terapéutico inapropiado, soluciones rápidas y afirmaciones falsas". El Col·legi Oficial de Psicolegs ha advertido repetidamente contra la aparición del intrusismo. Y ensayos como el de Eva Bach, titulado 'Disparates emocionales ¡Basta ya!', llaman la atención sobre este problema, que puede tener graves consecuencias en personas jóvenes.

Según el rotativo, "quienes buscan ayuda se enfrentan a consejos dudosos, como comer una naranja en la ducha para reducir la ansiedad; la promoción de suplementos con escasa evidencia científica para aliviar la ansiedad, como el azafrán, el glicinato de magnesio y la albahaca sagrada; métodos para sanar traumas en una hora; y consejos que presentan experiencias emocionales normales como un signo de trastorno límite de la personalidad o abuso". Eva Bach alerta de que "las simplicidades sobre las emociones perjudican a personas que están mal y necesitan una brújula"

"Condenable" y "preocupante"

Los hallazgos del estudio del Guardian ha llevado a advertir a diversos expertos y diputados británicos esta situación es "condenable" y "preocupante" y han instado al gobierno inglés a reforzar la regulación para evitar la propagación de la desinformación. En concreto, The Guardian ha analizado los 100 videos más populares publicados bajo la etiqueta #mentalhealthtips en TikTok y los ha compartido con psicólogos, psiquiatras y expertos académicos, quienes evaluaron si las publicaciones contenían desinformación.

Contenidos "inútiles"

Los expertos determinaron -según explica el diario- que 52 de cada 100 videos que ofrecían consejos para afrontar el trauma, la neurodivergencia, la ansiedad, la depresión y las enfermedades mentales contenían "desinformación" y que "muchos otros eran imprecisos o inútiles".

Guillermo Mattioli, decano del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, considera que ciertas páginas en redes sociales son "tomar el pelo a la ciudadanía. Éticamente deleznable. Comercialmente también me parece mal. Pero eso sucede porque puede pasar, es un mercado libre. Nosotros queremos una regulación".

Estigma

Otros estudios, como el de la Universidad Internacional de La Rioja, han alertado sobre la desinformación respecto a la salud mental. En concreto, advirtiendo de que la conversación en la red X a menudo perpetúa el estigma sobre salud mental. Los investigadores han consultado centenares de tuits de los diez diarios españoles de mayor difusión y las reacciones que suscitaron en la red. La conclusión es que la salud mental ocupa un espacio mínimo y que mayoritariamente se trasladan con connotaciones negativas.

Mal uso del lenguaje

David Okai, neuropsiquiatra consultor e investigador en medicina psicológica del King's College de Londres, quien revisó los videos relacionados con la ansiedad y la depresión en el estudio del The Guardian, señala que algunas publicaciones utilizaban un lenguaje terapéutico indebido, por ejemplo, utilizando términos como bienestar, ansiedad y trastorno mental indistintamente, "lo que puede generar confusión sobre lo que realmente implica una enfermedad mental", afirmó. Muchos videos ofrecían consejos generales basados en experiencias personales limitadas y evidencia anecdótica, que "podrían no ser universalmente aplicables", añadió.

La terapia no es magia

Los videos de TikTok analizados eran "los fragmentos breves y llamativos a veces pueden eclipsar los matices más profundos del trabajo terapéutico cualificado en redes sociales. Los videos también exageraban la importancia de la terapia. "Si bien existe evidencia sólida que respalda la efectividad de la terapia, es importante enfatizar que no es magia, una solución rápida ni una solución universal", afirma Okai.