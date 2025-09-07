El consejo de Marian Rojas para vivir mejor: "Disfrutamos más de los placeres y alegrías"

A lo largo de la vida sufrimos dolor. Ya sea físico o mental, hay situaciones que nos atenazan y nos hacen daño. Afrontar el dolor es un aspecto fundamental para mejorar el bienestar físico, emocional y mental. El dolor, ya sea crónico, agudo o derivado de experiencias emocionales, forma parte de la vida y tiene un impacto directo en la calidad de tus días. Ignorarlo o reprimirlo no solo prolonga el sufrimiento, sino que también puede generar consecuencias más graves en la salud.

"Nos han enseñado a escapar del dolor", explica la psiquiatra Marian Rojas Estapé. "A evitar todo aquello que nos incomoda, a mirar hacia otro lado cuando algo duele, dentro o fuera. Pero no sentir no es sanar", añade.

La cuerda placer-dolor

Rojas Estapé defiende que "si negamos o bloqueamos constantemente el dolor nuestra mente pierde la capacidad de saber afrontarlo y superarlo", ejemplificándolo con la cuerda del placer - dolor. "Cuanto más placer, menos capacidad de tolerar dolor. A medida que afrontamos eso que llamamos dolor de la mejor posible, disfrutamos más de los placeres y alegrías".

Enfrentarse a todo aquello que nos genera dolor puede desgastar en exceso. No se trata de eso. Pero sí de aprender a gestionar. "No se trata de entrar en el "barro tóxico" ni de enfrentarse a todas y cada una de las batallas que se nos presenten, sino aprender a gestionar los malos momentos, de mirar al dolor a la cara sin que nos arrastre. Ello significa que la vida tiene dolor, molestia, aburrimiento, estrés e incomodidades, y que la clave del bienestar es gestionar lo mejor posible “lo malo” que nos llega.

Cuidado con anular esas emociones

Explica Rojas una práctica bastante extendida, anular esas emociones negativas: "Conozco a muchas personas que no saben cómo enfrentarse a los conflictos o a las emociones negativas. Y como vía de escape, las anulan de forma automática e inconsciente. Eso conlleva un gran riesgo, pues la evitación constante de lo negativo nos lleva a perdernos una parte esencial de la vida, y muchas veces, también, a desconectar del sufrimiento de los que nos rodean".

"La felicidad no es un sumatorio de alegrías, placeres y emociones positivas. Es mucho más; pues también depende de haber conseguido superar las heridas y dificultades y seguir creciendo. Es vivir con cierto gozo a pesar del dolor y el sufrimiento (en mayor o menor medida, inevitables)", concluye la psiquiatra.