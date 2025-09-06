Combatir la desinformación, una cuestión (también) de salud mental

En un mundo saturado de información, la desinformación se ha convertido en una amenaza real para los derechos sociales, especialmente en el ámbito de la salud mental. Esta realidad, a menudo invisibilizada, tiene consecuencias graves en la vida de las personas con trastornos mentales y sus familias.

El estigma alimentado por los medios de comunicación y la propia administración perpetua una imagen distorsionada, asociando el sufrimiento psíquico con la peligrosidad o la inestabilidad. Las declaraciones públicas que refuerzan estas asociaciones como las de la 'consellera' de Interior vinculando salud mental y violencia, no son solo desafortunadas: son profundamente violentas y tienen consecuencias reales en las vidas de miles de personas. Esto, además, condiciona el acceso a derechos, servicios y oportunidades, de manera que se vulnera el derecho al pleno ejercicio de ciudadanía.

La desinformación no solo proviene de las redes sociales o los memes virales, sinó también de la falta de comunicación clara por parte de las instituciones

Las familias que participan en grupos de ayuda a menudo llegan desorientadas, sin saber cómo acceder a prestaciones, servicios o derechos básicos. La desinformación no solo proviene de las redes sociales o los memes virales, sino también de la falta de comunicación clara por parte de las instituciones. Esta situación genera frustración, pero también una determinación renovada para combatirla.

Los derechos humanos y el cuidado colectivo como respuesta

Desde las entidades, la respuesta es clara: acciones de sensibilización, formación y capacitación a profesionales, participación en asociaciones de primeras personas y familiares e incidencia política. Pero la lucha contra la desinformación no puede recaer solamente en la sociedad civil. Hace falta un cambio de paradigma institucional que ponga los derechos humanos y los cuidados colectivos en el centro.

También es imprescindible una comunicación responsable por parte de los medios, que dé voz a las personas afectadas y rompa con los relatos estigmatizantes. Iniciativas como la sección SanaMente de EL PERIÓDICO, que visibiliza la realidad de la salud mental con rigor y empatía, son un ejemplo del camino a seguir.

Hay espacio para la esperanza. La organización colectiva, las campañas de sensibilización, los estudios rigurosos y la formación son herramientas poderosas para revertir el odio y la desinformación.

Solo con una sociedad informada y comprometida podemos garantizar que todas las personas, independientemente de su sufrimiento, puedan vivir como ciudadanas de pleno derecho

Isabel Alcalde, vicepresidenta 2a de Salut Mental Catalunya