Tener un micropene pone a prueba la estabilidad psicológica, según un experto

Tener un micropene no es algo que suceda en muchas ocasiones. Pese a que muchos hombres acudan a la consulta de un especialista creyendo estar en esa tesitura, según los cánones médicos, se habla de micropene cuando la longitud está por debajo de los 7 centímetros en erección. En cambio, la mayoría de penes son de unos 9,5 centímetros en flacidez y de 13,2 en erección. Por eso, el 95% de los varones se mueven en medidas normales, pero el micropene es una auténtica prueba de fuego, en especial en una sociedad hipersexualidad en la que para muchos varones, y desde tiempos pretéritos, se trata de un símbolo de masculinidad y poder.

François Peinado, doctor especializado en Andrología y cirugía reconstructiva, con más de 30 años de experiencia, revela que este hecho biológico no impide de ningún modo poder gozar de relaciones sexuales y de una vida plena, pero relata que ante una sociedad cada vez más sexualizada, muchos hombres en esta situación sufren graves consecuencias psicológicas.

Adolescencia y relaciones de pareja, momentos clave

El doctor relata, por experiencia en su consulta, como los afectados "lo pasan muy mal", en especial en etapas como la adolescencia, porque "existe una especie de detector entre los jóvenes, en las duchas, en la piscina, y por ello se esconden, o se cambian dentro del baño". A partir de ahí llegan los insultos y los chistes.

Vienen a mi consulta desesperados porque lo que hacen es evitar las relaciones, tienen miedo a quedar con gente y rechazan cualquier interacción sexual François Peinado — Doctor especializo en Andrología y cirugía reconstructiva

Ansiedad

"Uno de los efectos más comunes es la ansiedad social intensa", relata el profesional. Se lleva a generar miedo a espacios como vestuarios, playas, revisiones médicas... e incluso las relaciones íntimas. Lleva a hablarse del síndrome del vestuario. Todo ello debe llevar a una gestión psicológica de la situación, y más en una cultura falo céntrica, recuerda Peinado. "Vienen a mi consulta desesperados porque lo que hacen es evitar las relaciones, tienen miedo a quedar con gente y rechazan cualquier interacción sexual", relata.

Relaciones que no siguen

Se llega a situaciones en las que las mujeres dejan a estos hombres, tras una primera relación íntima: "Eso lo veo mucho -describe Peinado-, les dicen 'no me vuelvas a escribir, no me llames, porque tienes el pene muy pequeño' y ellos vienen desesperados a la consulta, y lo malo es que muchos no tienen micropenes, son normales pero un poco más pequeños de lo normal". A esta problemática contribuye también, añade, la pornografía y sus estándares totalmente alejados de la realidad.

Tratamientos

Los expertos advierten de que la única opción fisiológica es la cirugía -una sección del ligamento suspensorio del pene- para aumentar el tamaño en estado de flacidez. Pero en realidad no se alarga el pene sino que se exterioriza más. Esto es lo que piden los pacientes, según el doctor y especialista en la materia. Aunque se trate de uno o dos centímetros más.

Los extensores son dispositivos que se han de llevar durante muchos meses y el efecto final es muy pequeño. "Asume tu condición y ya está, es como si alguien que mide 1,60 quiere medir 1,95; o lo asumes o vas a ser muy infeliz, y además dentro de la más absoluta intimidad y en soledad", describe Peinado.

Afianzar la personalidad

Dicho todo lo cual, los expertos como Peinado subraya que una persona con micropene puede tener, evidentemente, relaciones sexuales. Pero ante todo debe "afianzar su personalidad". Respecto al sexo, es "un error absoluto" creer que en estas situaciones no se puede satisfacer a la pareja y llegar al orgasmo porque muchas personas siguen centradas en la penetración y eso es, destaca Peinado, un "error absoluto". Ahí es donde interviene también un sexólogo. "Puede haber unas limitaciones pero, al igual que hablamos del tamaño de la vagina, se pueden adaptar, y hay pacientes que han tenido hijos mientras que otras personas con penes grandes tienen problemas", concluye Peinado.

