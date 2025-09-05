Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicología

Este hábito cotidiano puede estar saboteando tu autoestima sin que lo sepas

El descuido de lo mínimo puede convertirse en un peso silencioso

Hábitos que sabotean nuestra autoestima

Hábitos que sabotean nuestra autoestima / 123RF

Ángel Rull

Ángel Rull

Todos tenemos una voz interna que nos acompaña a lo largo del día. A veces es amable, comprensiva y alentadora. Pero otras, se convierte en una presencia implacable, que juzga, corrige y compara sin tregua. Esta voz crítica, que muchas personas consideran parte natural de su pensamiento, puede convertirse en un hábito tan frecuente como invisible. Y sin darnos cuenta, mina nuestra autoestima a diario.

La autocrítica no es, en sí misma, negativa. Tener capacidad de autoevaluación es útil para aprender, asumir responsabilidades o mejorar. El problema aparece cuando esta crítica se vuelve rígida, desproporcionada o constante. Cuando no deja espacio a la comprensión, al error ni al cuidado. En esos casos, la persona vive en un estado de evaluación permanente, en el que nada parece ser suficiente.

Lo más llamativo es que este hábito suele pasar desapercibido. Frases como "qué torpe soy", "siempre lo hago mal", "no valgo para esto" o "debería haberlo hecho mejor" se repiten casi de forma automática. Se pronuncian en voz baja, o incluso solo en el pensamiento, pero dejan una huella. Cada vez que nos hablamos así, reforzamos una imagen interna de insuficiencia que debilita la autoestima.

El espejismo de la referencia externa

Otro hábito muy común que puede afectar a la autoestima es la comparación constante con los demás. Vivimos en una cultura que refuerza la competitividad y que expone públicamente los logros, las habilidades o el estilo de vida de las personas. Las redes sociales amplifican este fenómeno, ofreciendo una vitrina selectiva de vidas que parecen más exitosas, felices o completas que la nuestra.

Compararse de forma puntual puede ser natural. Pero cuando se convierte en una costumbre diaria, el efecto sobre la autoestima es notable. La comparación constante activa una sensación de carencia: "no tengo lo que otros tienen", "no soy como debería", "estoy por detrás". Esta perspectiva erosiona la percepción de valor propio y alimenta la idea de que siempre falta algo para estar bien.

Además, la comparación suele ser injusta. Comparamos nuestro malestar con la aparente felicidad ajena, nuestros errores con los logros de otros, nuestra intimidad con lo que otros deciden mostrar. Olvidamos que lo que vemos de los demás es solo una parte, y que cada historia tiene matices, contradicciones y dificultades que no siempre se ven.

Cuando la autoestima se basa en referentes externos, se vuelve frágil e inestable. Depende de la validación ajena, de los reconocimientos, de sentirse mejor que otros. Recuperar una autoestima sólida implica reconectar con valores propios, con la autenticidad y con la capacidad de autorregulación emocional. Y para eso, hay que dejar de medir la valía personal en función de comparaciones constantes.

Ignorar tus logros y centrarte solo en lo pendiente

Una de las dinámicas más sutiles que afecta a la autoestima es la incapacidad para reconocer los propios logros. Muchas personas tienden a restar valor a lo que han conseguido, a pasar rápidamente de página o a enfocarse solo en lo que aún no han alcanzado. Este hábito, tan frecuente como poco consciente, impide construir una imagen positiva de uno mismo.

Cuando no se reconocen los esfuerzos ni los avances, el cerebro queda anclado en una sensación de insuficiencia permanente. "Podría haberlo hecho mejor", "sí, pero no es gran cosa", "aún me queda mucho por mejorar". Esta forma de pensar refuerza la percepción de carencia y obstaculiza el bienestar emocional. La persona vive como si estuviera en deuda constante consigo misma.

Validar los logros no significa caer en la arrogancia ni evitar la autocrítica constructiva. Significa ser justo con uno mismo, valorar el camino recorrido y reconocer las capacidades personales. Este reconocimiento no tiene por qué ser público ni espectacular: puede ser íntimo, silencioso, pero profundamente significativo.

También es importante detenerse en los logros emocionales o relacionales. No todo avance se mide en productividad o éxito visible. Superar un miedo, poner un límite, cuidar una relación o tomar una decisión difícil también son formas de crecimiento que merecen ser reconocidas. Darse ese espacio de validación interna fortalece la autoestima y favorece un vínculo más saludable con uno mismo.

Vivir desconectado de tus propias necesidades

Un hábito que suele pasar desapercibido pero que tiene un impacto profundo en la autoestima es ignorar las propias necesidades. Muchas personas viven en función de lo que se espera de ellas, adaptándose a las demandas externas, priorizando el bienestar ajeno o manteniendo rutinas que no les hacen bien. Esta desconexión con uno mismo debilita la sensación de autonomía y refuerza la idea de que lo que uno siente o necesita no importa.

La falta de escucha interna genera un vacío que no siempre se identifica como tal. Se manifiesta como fatiga emocional, irritabilidad, pérdida de motivación o dificultad para disfrutar. Poco a poco, la persona deja de reconocerse, se aleja de sus deseos y empieza a actuar desde el deber, la costumbre o el miedo a decepcionar.

Aprender a escucharse implica dar valor a las emociones, poner atención al cuerpo, registrar lo que genera bienestar y lo que agota. No es un ejercicio egoísta ni un acto de rebeldía, sino una forma de cuidar la relación con uno mismo. Y esa relación es la base sobre la que se construye una autoestima sólida.

La autoestima no se sostiene solo con pensamientos positivos, sino con actos coherentes. Y escuchar lo que uno necesita es una forma concreta de decirse: "me importa cómo estoy". Esa actitud, repetida en lo cotidiano, transforma el modo en que una persona se percibe a sí misma.

Cambiar la mirada cotidiana para fortalecer la autoestima

La autoestima no es un estado fijo ni un rasgo con el que se nace. Es un proceso que se construye día a día, en los pequeños gestos, en los pensamientos que cultivamos y en la forma en que nos tratamos. Identificar los hábitos que la sabotean sin que lo notemos es un paso fundamental para empezar a fortalecerla de forma consciente.

La autocrítica constante, la comparación, la negación de logros o la desconexión con las propias necesidades no son fallos personales. Son patrones aprendidos, muchas veces heredados o reforzados por el entorno, que pueden modificarse con tiempo, atención y cuidado. Cuestionarlos no significa ignorar la realidad, sino generar nuevas formas de relacionarse con uno mismo más compasivas y sostenibles.

Cambiar la relación con la voz interna, reconocer lo que sí se logra, permitirse ser imperfecto y cultivar espacios de escucha son acciones concretas que marcan la diferencia. Y aunque el cambio no sea inmediato, cada pequeño gesto cuenta. Porque en lo cotidiano se juega gran parte del vínculo que tenemos con nosotros mismos. Y cuidar ese vínculo es la mejor inversión emocional que podemos hacer.

* Ángel Rull, psicólogo.

* Ángel Rull, psicólogo.

TEMAS

