Psicología

Elisabeth Clapés, psicóloga, analiza el efecto 'sonder': "Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía"

La experta nos invita "a ser conscientes de que los demás merecen la misma compasión y simpatía con la que esperamos ser tratados nosotros"

Así es cómo debes demostrar tu empatía, según un psiquiatra: "No juzgues sus emociones"

Buenaventura del Charco, psicólogo, sobre la autoexigencia: "El nivel de crueldad con el que nos tratamos..."

Cloe Bellido

Hay veces que, sin saber por qué, nos damos cuenta de dónde estamos y tomamos conciencia de todo lo que nos rodea. Esta sensación también nos puede abrir los ojos al hecho de que, muchas veces, no nos damos cuenta de las cosas y no nos paramos a pensar en lo que es verdaderamente importante.

Los expertos llaman a darse cuenta de esto efecto 'sonder', que es cuando tomamos conciencia de la gente que nos rodea y de que cada uno de ellos, al igual que nosotros, tiene una vida, problemas, inquietudes, sueños...

De este efecto habla la psicóloga Elisabeth Clapés en su perfil de TikTok, donde cuenta a finales de agosto con más de 600.000 seguidores: "Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía".

El efecto 'sonder'

El efecto 'sonder' es el nombre que se le ha dado a la sensación repentina de darnos cuenta de que cada persona tiene una vida tan importante y profunda como la nuestra, explica Clapés: "La sensación que nos invade cuando nos damos cuenta de que vivimos rodeados de historias complejas y profundas. De que, en absoluto, somos los protagonistas".

"Esta sensación nos ayuda a poner en práctica la humanidad y la empatía, a ser conscientes de que los demás merecen la misma compasión y simpatía con la que esperamos ser tratados nosotros", dice la psicóloga.

"Estamos rodeados de personas con historias"

Es por eso que es importante saber que cada persona es un mundo, con sus historias, situaciones y luchas: "Estamos rodeados de personas, de historias complejas, procesos de duelo y de enfermedades crónicas, de malas noticias y de preocupaciones, de decisiones difíciles...".

"Estamos rodeados de personas que sufren igual que nosotros, también de amor, de bienvenidas, de reencuentros, de decisiones acertadas de lágrimas de alegría...". "También estamos envueltos entre miles de historias. Y la más importante no es la nuestra. Cabe recordarlo cada día", recomienda.

Noticias relacionadas y más

"Sé amable", avisa la psicóloga, porque nunca sabemos que puede estar pasando por la mente de la gente que tienes delante. "¿Alguna vez has pensado en la cantidad de cosas que podría contarte cada persona con la que te cruzas?", se pregunta.

