Volver al trabajo sin vértigo: claves para superar el estrés posvacacional

Cambios de humor, irritabilidad, desmotivación, fatiga o dificultades para concentrarse. Cuando la vuelta al trabajo tras las vacaciones genera malestar emocional, puede tratarse de lo que se conoce como estrés posvacacional o síndrome posvacacional: un conjunto de síntomas físicos y emocionales transitorios. Según los estudios, afecta entre un 20 % y un 40 % de la población y suele desaparecer de forma espontánea en un plazo aproximado de dos semanas.

Según la psicóloga Marta Cervera, del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, se trata de una respuesta natural de adaptación. “Es más frecuente en personas que perciben su trabajo como poco motivador o estresante”, explica. También pueden tener mayor riesgo aquellas con una personalidad ansiosa o con antecedentes de trastornos emocionales. Además, tras viajes largos o experiencias extraordinarias, el contraste con la rutina diaria puede dificultar el regreso.

Para minimizar su impacto, se recomienda:

Evitar regresar de las vacaciones el último día. Disponer de unos días previos antes de reincorporarse ayuda a recuperar horarios y rutinas de forma gradual.

Organizar la carga laboral por fases. Priorizar tareas, empezar por las más sencillas o gratificantes y evitar exigirse demasiado el primer día.

Cuidar del bienestar físico y emocional. Mantener horarios regulares, dormir bien, seguir una alimentación equilibrada, hacer ejercicio moderado y practicar técnicas de relajación como la respiración profunda o el mindfulness.

Fomentar el apoyo social. Compartir la experiencia con el equipo y participar en actividades colectivas puede reforzar los vínculos y disminuir la sensación de aislamiento.

Establecer límites claros entre trabajo y vida personal. Disponer de espacios de desconexión ayuda a recuperar el equilibrio emocional.

Adoptar una actitud realista, flexible y proactiva facilita el proceso de adaptación y puede hacer más llevadera la vuelta a la rutina. Ahora bien, si el malestar se prolonga o interfiere en el día a día, Cervera recuerda que es importante pedir ayuda profesional.

Estrés laboral

Que la vida laboral es estresante lo evidenciua una reciente encuetas de la empresa Randstad sobre el bienestar de los trabajadores en España. Un 21% de los consultados dice sufrir estrés laboral siempre o de manera frecuenta. SE trata de una encuesta a 4300 personas.

Los más afectados por este estrés son los y las trabajadoras de la sanidad (35 de cada cien se confiesa "emocionalmente agotado"), seguidos por los obreros de la construcción.

Las mujeres se autodefinen en situaciones peores en cuanto al estrés (un 63 por ciento de ellas sufren estrés, mientras que ellos están en menos de la mitad, el 48%). Y en cuanto a comunidades autónomas, Asturias lidera el porcentaje de empleados estresados (casi la mitad de los consultados) seguida de Galicia y Canarias. Cantabria tambíen está en la franja alta. Catalunya registra un porcenteja similar a la media estatal: un 21,2 por ciento afirman que están estresados constantemente o d eforam frecente. Baleares es la comunidad más estresada.