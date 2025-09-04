Rafael Santandreu, psicólogo: "Si estás lidiando con ansiedad, TOC, hipocondría o ataques de pánico, este es el método que te ayudará a superarlo"

Lidiar con una enfermedad mental como la ansiedad, el TOC o la hipocondría es agotador. Quienes padecen estos trastornos suelen sentirse atrapados en un ciclo constante de pensamientos intrusivos, preocupaciones excesivas y síntomas físicos difíciles de controlar, además de sentir, en muchos casos, que no tienen la suficiente fuerza como para salir adelante y librarse de ella.

El psicólogo Rafael Santandreu defiende que hay que dejar de "tenerle miedo". "Nada de luchar contra lo que sientes", dice en un post donde explica un método que puede ayudar a superar para siempre la ansiedad, TOC, hipocondría o ataques de pánico.

Se trata del método de los 4 pasos. 4 conceptos que conviene grabarse a fuego y seguir.

Afrontar

El primer paso es afrontar. Santandreu pone algunos ejemplos de ello que pueden ayudar:

Acudir a lugares donde puede darnos un ataque de ansiedad

Pensar durante veinte minutos en ideas que nos atemorizan. Imaginar lo peor.

Palparse el cuerpo en busca de cualquier enfermedad (en casos de hipocondría)

Ponerse rojo a propósito delante de la gente y pasar vergüenza

Hablar con el máximo número de personas a diario (para las personas tímidas)

Aceptar

El segundo paso va de aceptar. El psicólogo da en este caso varios sinónimos de ello:

Rendirse

Abandonarse

No pensar, sólo estar

No hacer nada

Abrirse completamente al malestar

Relajarse dentro del malestar

Acomodarse dentro del dolor

Flotar

El tercer paso es flotar. Entiéndase por flotar:

No agitar las aguas

Relajarse

Ralentizar

Ir poco a poco, pero con determinación

Dejar pasar el tiempo

Por último, es importante dejar pasar el tiempo. ¿Cómo?