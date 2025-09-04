El psicólogo Fran Sánchez habla sobre el apego ansioso en una relación de pareja: "Están todo el rato pendiente del teléfono"

El apego, en una relación, es la conexión emocional que desarrollamos con las personas significativas en nuestras vidas, algo que puede influir significativamente en nuestras relaciones amorosas. Se habla de apego seguro cuando las personas son capaces de confiar en sus parejas y son capaces de establecer relaciones saludables y con comunicación. Por contra, las personas con apego ansioso tienden a ser muy dependientes de su pareja, buscando constantemente la aprobación y la validación.

Una persona con apego ansioso suele experimentar ansiedad y temor a ser abandonadas, lo que puede generar conflictos en la relación. El psicólogo Fran Sánchez, con más de 115 mil seguidores en Tiktok (@minddtalk), ha explicado en un vídeo cómo debe ser la comunicación en una relación con apego seguro.

¿Qué haría una persona con apego seguro?

Es frecuente que en una relación aparezcan dudas como la siguiente: ¿hay un tiempo concreto en el que yo debería responder a una persona por Whatsapp? Esto, aunque pueda parecer una tontería, puede martillear la cabeza de una persona con apego ansioso. "Un apego seguro no es que responda cada mucho tiempo, no es que sea un pasota. Lo bonito y lo importante a la vez del apego seguro es que responde cuando puede y quiere, sin urgencia ni necesidad", resuelve Sánchez.

"Una persona con apego seguro, por ejemplo, si se ha ido al gimnasio y quiere disfrutar de su entrenamiento de forma intensa, focalizada, sintiendo que está aquí y ahora, disfrutando del presente y no quiere tener distracciones y se tiene que pasar dos horas sin mirar el teléfono lo hace. Cuando termina el entrenamiento, cogerá el móvil y responderá sin ningún problema, sin agobios, sin miedos, sin inquietudes y sin presiones".

Depende de la situación

Diferente es si la persona recibe un mensaje con el móvil a mano. "Del mismo modo, el apego seguro, si está comiendo y en ese mismo momento está leyendo un artículo en el teléfono y de repente salta tu notificación no tendrá ningún problema en coger y responderte al instante, sin juegos, sin pensar cuánto ha tardado la otra persona, a ver cuánto tardo yo ahora...", diferencia el psicólogo.

Así, una persona con apego ansioso "es capaz de vivir su vida, de disfrutar de su presente cuando está contigo y cuando no lo está y de responder sin necesidad de medir los tiempos. Simplemente haciéndolo acorde a cómo se va desarrollando su vida y cómo su vida se lo permite. Sin tener que trastocar nada de forma drástica".

El problema aparece cuando te obsesionas con el teléfono y ese mensaje de la persona que quieres. "Es posible que estés haciendo de tu pareja el centro de tu mundo y eso puede ser peligroso. Una comunicación sana, no habla de pasotismo, habla de una comunicación relativamente constante, irregular, pero sin necesidad de obsesionarse, sin medir los tiempos y sin interrumpir constantemente lo que está haciendo y viviendo en el momento presente", concluye Sánchez, que defiende que es posible y muy recomendable transformar esta obsesión por algo más moderado.