Esto es lo que diferencia a un buen líder, según el experto de Harvard Mario Alonso Puig

Ser un buen líder va mucho más allá de dirigir un equipo: implica inspirar, motivar y guiar a las personas hacia objetivos comunes. En un mundo laboral cada vez más competitivo, el liderazgo efectivo se ha convertido en una habilidad clave para el éxito profesional y organizacional.

Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal y liderazgo, da las claves sobre cómo debe ser un buen líder. "No hay manera de liderar si no se puede conectar con otro ser humano", sentencia de inicio.

Conectar con las personas

Por muy competente y formada que sea una persona, si desea ser líder debe tener algo más. "Si yo estoy frente a una persona que es competente, que tiene una visión, que es fiable, pero que yo no me siento para nada cómodo a su lado, que no tengo la sensación de sentirme entendido por él o por ella, es muy raro que yo lo dé todo en ese proyecto, en ese viaje”, explica Alonso Puig.

Para el experto, hay cuatro cosas que debe tener un buen líder:

Ser competente

Tener una visión

Ser fiable

Conectar con las otras personas

El liderazgo no se fuerza

"Si tienes estas cuatro cosas el liderazgo es natural porque el liderazgo no se fuerza, el liderazgo sucede", indica Alonso Puig, que cuenta que hay muchos líderes en distintos entornos que "no se ven como líderes, pero todo el mundo les ve como líderes".

“Aquel que dice, ‘Yo soy el líder, me tenéis que seguir’ no sabe que va de historia. O sea, el líder no impone, el líder atrae. ¿Y cómo atrae? ¿Por su forma de ser y de estar en el mundo? Claro, trabajar estas cuatro cosas… eso es un desafío, por eso hay tan pocos líderes de verdad. Ahora, cuando tú ves un líder, el impacto es inmediato, es como cuando ves un oasis en medio del desierto. Todo el mundo es atraído hacia él", concluye Alonso Puig, que subraya que "el liderazgo no se trata de imponer, sino de conectar".

Tampoco el liderazgo va de títulos ni diplomas, sino de "generar confianza y hacer sentir a los demás comprendidos y valorados".