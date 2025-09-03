Psicología
Mario Alonso Puig, médico: "Al declararnos válidos, capaces e inocentes, transformamos nuestra percepción y abrimos espacio a la confianza y al amor"
Mario Alonso Puig habla sobre la importancia de controlar el miedo: "Podemos vivir con mayor confianza"
Mario Alonso Puig, médico y experto en salud mental: "Al final lo que cuenta es la huella que deja tu ser, no tu tener"
Muchas veces asumimos e interiorizamos pensamientos sobre nosotros mismos y sobre los demás que no se corresponden con la realidad y que impactan directamente en nuestra autoestima, nuestras decisiones y en la forma en que nos relacionamos.
Mario Alonso Puig, cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal, pone énfasis en lo dañinas que pueden ser las creencias espirituales que interiorizamos como verdad. "Una de las formas de tomar conciencia es que personas que miran desde otra perspectiva pueden darnos una información que nosotros, desde la perspectiva desde la que miramos, no podemos captar".
Las creencias espirituales
"Imagínate que alguien te dijera, tú vales una barbaridad. Y tú dices, no, no soy yo, yo valgo muy poco. Cuando esto te empieza a suceder ya te estás cuestionando hasta qué punto esa creencia es real", ejemplifica.
Para poner remedio a esto, Alonso Puig propone cambiar la manera en la que nos hablamos. "Una creencia no es un pensamiento, es una sensación de absoluta certeza sobre algo". "Cometo un error, tiro el vaso y digo, he cometido un error, soy una persona válida. He dicho una tontería, soy una persona inteligente. No he llegado al nivel que quería, soy una persona capaz. Porque nosotros nos tenemos que identificar con aquello que realmente nos trae alegría sanidad y confianza a nuestras vidas", asegura.
El lenguaje conforma la percepción
"No nos tenemos que identificar ni con lo que pensamos, ni con lo que sentimos, ni con lo que decimos, ni con lo que hacemos. Tenemos que identificarnos con lo que somos y para reconocernos como personas válidas, capaces, inteligentes, dignas de ser amadas y, por tanto, de ser felices, lo primero que hay que hacer es declararlo. Declararlo es como si estuvieras en un tribunal. Es inocente, es capaz, es válido, es una persona digna de ser amada y esto tiene un impacto enorme porque en el ser humano, el lenguaje conforma su propia percepción", sostiene Alonso Puig.
Una vez estas creencias desaparecen, explica el experto, las personas se liberan. "Al declararnos válidos, capaces e inocentes, transformamos nuestra percepción y abrimos espacio a la confianza y al amor", concluye.
