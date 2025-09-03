Guía psicólogica para volver a empezar de cero

Los incendios que han devastado la península este verano han supuesto para muchos ciudadanos un antes y un después en sus vidas. Lo han perdido todo, o casi todo. Sucede con otras vicisitudes de la vida: una tragedia familiar, un socavón profesional o económico... Son situaciones que obligan a comenzar casi de cero. Al respecto, la psicóloga y colaboradora de Sanamente María José Valiente ofrece diversas herramientas para afrontar estas situaciones extremas que, por desgracia, pueden sacudir a cualquiera sin previo aviso.

"En primer lugar, existen diferentes fases a tener en cuenta ante una gran pérdida: el duelo, la pérdida del sentido de la vida y finalmente la reconstrucción.

Respecto al duelo y pese al dolor, para poder avanzar hay que reconocer que una etapa se ha acabado

El vacío existencial es la incertidumbre que se instala en el corazón y la mente y provoca que la persona no sepa qué hacer

La reconstrucción tiene que ver con la idea de que, poco a poco, se vuelve a caminar. Focalizándose en el aquí y ahora, sólo en el día a día.

La resiliencia ordinaria

Es importante hablar de la resiliencia ordinaria, es decir, la capacidad humana de sobrevivir ante la adeversidad. Los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun acuñaron el concepto de crecimiento postraumático: después de una pérdida, no solo podemos recuperarnos sino también crecer, descubrir fortalezas y abrir caminos que nunca habríamos imaginado.

Justamente, y coincidiendo con los incendios de este verano, el bosque que renace después del fuego es la conocida metáfora que siempre ilustra el concepto de comenzar desde cero cuando se produce una gran pérdida.

Hallar un sentido

Según Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a un campo de exterminio donde perdió a toda su familia, en la vida es necesario hallar un sentido que de coherencia a la nueva etapa vital. Para Ann Masten, investigadora sobre la resiliencia en Minessota, la resiliencia no es inusual ni extraordinaria sino que que se construye a partir de sistemas cotidianos de apoyo, como las relaciones basadas en el cuidado, la regulación emocional y la estabilidad comunitaria.

¿Qué hacer?

Rodearse de personas significativas que ayuden a tirar adelante.

Aceptar lo que ha pasado y tratar de centrarse en el aquí y ahora.

Ahora es así y desde aquí hay que caminar.

¿Qué evitar?

-No debemos hacer como si nada y pretender ser tan fuertes y no hacer caso de las propias emociones y sentimientos.

-Aislarse de los demás y querer pasar esta etapa solos.

-Comparar continuamente lo que existía antes y lo que existe ahora".

Libros recomendados

La primera referencia inmediata es Frankl, que perdió a su familia y su libertad en un campo de exterminio, del que sobrevivió. Su libro "El hombre en busca de sentido" es una buena lectura para entender el poder humano de volver a empezar.

"Incerta glòria", de Joan Sales: vidas que se rompen y se reconstruyen después de la guerra

"El poder del ahora", de Eckhart Tolle.

Películas recomendadas

Wild (Cheryl Strayed): una mujer que rehace su vida caminando por la montaña.

The Pursuit of Happyness: un padre que, sin casa ni recursos, lucha para dar un futuro a su hijo.

Nomadland: reinventarse después de perderlo todo.

La carretera (Cormac McCarthy): un padre y un hijo buscando esperanza en un mundo devastado