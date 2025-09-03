Salud y recuperación
Guía psicólogica para volver a empezar de cero
Una catástrofe, un desastre económico o una desgracia íntima, laboral o sentimental se convierten en test de estrés
"La reconstrucción tiene que ver con la idea de volver a caminar focalizándose en el aquí y ahora", según Maria José Valiente
Maria José ValienteMaria José Valiente
Psicóloga. Colaboradora de SanaMente
Los incendios que han devastado la península este verano han supuesto para muchos ciudadanos un antes y un después en sus vidas. Lo han perdido todo, o casi todo. Sucede con otras vicisitudes de la vida: una tragedia familiar, un socavón profesional o económico... Son situaciones que obligan a comenzar casi de cero. Al respecto, la psicóloga y colaboradora de Sanamente María José Valiente ofrece diversas herramientas para afrontar estas situaciones extremas que, por desgracia, pueden sacudir a cualquiera sin previo aviso.
"En primer lugar, existen diferentes fases a tener en cuenta ante una gran pérdida: el duelo, la pérdida del sentido de la vida y finalmente la reconstrucción.
Respecto al duelo y pese al dolor, para poder avanzar hay que reconocer que una etapa se ha acabado
El vacío existencial es la incertidumbre que se instala en el corazón y la mente y provoca que la persona no sepa qué hacer
La reconstrucción tiene que ver con la idea de que, poco a poco, se vuelve a caminar. Focalizándose en el aquí y ahora, sólo en el día a día.
La resiliencia ordinaria
Es importante hablar de la resiliencia ordinaria, es decir, la capacidad humana de sobrevivir ante la adeversidad. Los psicólogos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun acuñaron el concepto de crecimiento postraumático: después de una pérdida, no solo podemos recuperarnos sino también crecer, descubrir fortalezas y abrir caminos que nunca habríamos imaginado.
Justamente, y coincidiendo con los incendios de este verano, el bosque que renace después del fuego es la conocida metáfora que siempre ilustra el concepto de comenzar desde cero cuando se produce una gran pérdida.
Hallar un sentido
Según Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió a un campo de exterminio donde perdió a toda su familia, en la vida es necesario hallar un sentido que de coherencia a la nueva etapa vital. Para Ann Masten, investigadora sobre la resiliencia en Minessota, la resiliencia no es inusual ni extraordinaria sino que que se construye a partir de sistemas cotidianos de apoyo, como las relaciones basadas en el cuidado, la regulación emocional y la estabilidad comunitaria.
¿Qué hacer?
Rodearse de personas significativas que ayuden a tirar adelante.
Aceptar lo que ha pasado y tratar de centrarse en el aquí y ahora.
Ahora es así y desde aquí hay que caminar.
¿Qué evitar?
-No debemos hacer como si nada y pretender ser tan fuertes y no hacer caso de las propias emociones y sentimientos.
-Aislarse de los demás y querer pasar esta etapa solos.
-Comparar continuamente lo que existía antes y lo que existe ahora".
Libros recomendados
La primera referencia inmediata es Frankl, que perdió a su familia y su libertad en un campo de exterminio, del que sobrevivió. Su libro "El hombre en busca de sentido" es una buena lectura para entender el poder humano de volver a empezar.
"Incerta glòria", de Joan Sales: vidas que se rompen y se reconstruyen después de la guerra
"El poder del ahora", de Eckhart Tolle.
Películas recomendadas
Wild (Cheryl Strayed): una mujer que rehace su vida caminando por la montaña.
The Pursuit of Happyness: un padre que, sin casa ni recursos, lucha para dar un futuro a su hijo.
Nomadland: reinventarse después de perderlo todo.
La carretera (Cormac McCarthy): un padre y un hijo buscando esperanza en un mundo devastado
Suscríbete para seguir leyendo
- Francisco Castaño, educador: 'En verano compramos la paz y cedemos con nuestros hijos, pero llega septiembre y tenemos un problemón
- El Meteocat emite un aviso de situación meteorológica de peligro por intensidad de lluvias en Catalunya
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Cerrada una playa de Pals por la presencia de una tintorera
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Toni Moog sale de rehabilitación: 'Es más difícil desengancharse del Diazepam que de la cocaína
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año