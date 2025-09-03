Un experto en salud mental recomienda mostrar los sentimientos: "Todos son válidos"

Muchas veces, expresar lo que sentimos no es bien recibido por los demás. Hay quienes consideran que ciertas emociones no son válidas o que es preferible reprimirlas para evitar incomodidades. Esto puede hacer que a veces no seamos libres del todo y acabemos por invalidar aquello que sentimos.

El psicólogo Nico Salcedo, con casi un millón de seguidores en Tiktok, plantea la pregunta: ¿realmente todas tus emociones son válidas?

Validar las emociones

Salcedo pone de ejemplo un video que se viralizó y generó cierta controversia en redes. En él, una chica se pone a llorar en el coche mientras cuenta lo que le había ocurrido con sus compañeros de piso. Ella explica que les comunicó que estaba buscando opciones para mudarse de piso y cuando, días después, le dijeron que ya había encontrado reemplazo, aquello le sobrepasó.

Varios usuarios empezaron a criticar el vídeo poniendo en duda el tener que validar todos los sentimientos y denunciando que habría que ser más autocríticos. A la pregunta de si todas las emociones son válidas, Salcedo lo tiene claro: "Sí".

"Validar no es decir que esté justificado, solamente es decir que existe", defiende Salcedo. "Cuando yo valido mis emociones estoy reconociendo que hay un dolor aunque no esté causado por algo real. De lo contrario, si no lo valido estaría reprimiendo el dolor, culpándome por sentirme así, lo que seguramente me llevaría a no regularme y a explotar eventualmente".

De hecho, validar esos sentimientos puede permitir trabajarlos y mejorar. "El ponerte a llorar porque algo te ha hecho sentir mal aunque no tenga sentido es el primer paso para trabajarlo", cuenta el psicólogo, que explica que, de hecho, en el vídeo completo la chica reconoce que es ella la que tiene heridas que no ha sanado y no es en ningún caso un reproche hacia sus compañeros.

Utilizar la validación para manipular

Otra cosa es utilizar la validación para manipular. "¿Cuándo podríamos decir que efectivamente sí que se está aprovechando de eso para manipular? Si les hubiera reclamado, si les hubiese culpado, si se hubiese puesto a la defensiva, básicamente si se hubiese victimizado. Pero no fue así. Lo que hizo fue entender que era su herida la que estaba hablando y que tenía que trabajarlo".

El psicólogo termina reconociendo de que "hoy en día sí que se está usando mucho el lenguaje terapéutico para manipular y victimizarse pero cuando este lenguaje te permite hacer autocrítica, llegar a conclusiones más útiles y no actuar de forma impulsiva lo estás haciendo bien".