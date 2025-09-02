José Carlos Ruiz, filósofo, sobre la educación de los hijos: "Cuando el niño está atento a lo que haces y quiere colaborar, tú tienes que dejar que colabore"

Los niños pequeños, a una temprana edad, tienen a descubrir el mundo que les rodea y las actitudes humanas de diferentes formas, incluso de maneras muy cuotidianas, empezando por casa. De ello habla el doctor en filosofía José Carlos Ruiz en el pódcast 'Tiene sentido', que cuenta con casi 255.000 seguidores a finales de agosto de 2025.

Cuando un niño tiene un año y medio, tiene una tendencia a ayudar, explica el filósofo: "Si a ti te ve haciendo algo con una dificultad, te va a intentar ayudar. Nosotros dejamos que nos ayuden todos nuestros niños, les dejamos pase lo que pase".

El problema educativo en Occidente

"¿Eso qué implica?", se pregunta Ruiz. "Que si me ve pelando patatas y él quiere pelar patatas, le doy algo, cualquier cosa, para que haga como que pela patatas, y se pone".

"Luego lo pone todo perdido y dices, 'sí, lo pone todo perdido, pero no pasa nada, luego me ayuda a recogerlo'. Me ayudará a recoger también", cuenta.

¿Qué pasa en Occidente? Pues que cuando los niños quieren patatas y empiezan a ponerlo todo perdido, se le quita esa tarea, explica el filósofo: "Lo hacemos porque pierdes más tiempo limpiando lo que ha ensuciado que él aprendiendo a pelar las patatas, que con un año y medio no va a aprender".

"Tienes que dejar que los niños colaboren"

"Cuando el niño está atento a lo que haces y quiere colaborar, tú tienes que dejar que colabore desde el inicio, aunque lo haga, después sea un desastre y tengamos que echar más tiempo", explica.

"Cuando el niño viene a ayudar y le das un besito, y se va, sigue ayudando... pero si viene a ayudar y le das una recompensa, se ha demostrado que el niño dejará de ayudar. Porque lo que va a hacer es por la recompensa, no porque crea que es necesario ayudar, no porque su atención a lo colectivo esté espabilada".

De esta forma, según lo que explica José Carlos Ruiz, el niño activa el deseo de recompensa y sus acciones serán dictadas por lo que puede ser una recompensa posteriormente.