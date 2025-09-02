Araceli Morato, directora de Salud y Bienestar del BBVA: "Las empresas se dan cuenta de que cuidar al empleado aumenta la productividad"

Araceli Morato es la directora de salud y bienestar del BBVA y vocal de "pilar emocional" de OBBIO, una asociación profesional destinada al bienestar organizacional. Además de todo ello, es médico de familia y lleva más de dos décadas implicada en implicar a las firmas empresariales en el cuidado emocional de los empleados. En esta entrevista sostiene, pese a las críticas sindicales, que las grandes firmas se han puesto las pilas pero se muestra favorable a dar más pasos.

-¿Qué es OBBIO?

-Es una entidad sin ánimo de lucro con un enfoque transversal integrando las dimensiones de bienestar físico, emocional, social y financiero, vinculado a los objetivos de talento de las organizaciones. En el pilar emocional procuramos elevar la salud mental a un nivel estratégico combinando la formación, el conocimiento científico, el apoyo a responsables sectoriales y la organización de eventos sobre cultura psicológica, liderazgo empático. En la junta directiva, a título individual, están personas de Heineken, Ferrovial, BBVA, Amadeus... Y socios y patrocinadores.

-¿Qué grado de sensibilización ve usted en las empresas respecto a la necesidad de cuidar la salud mental de los trabajadores?

-La evolución ha sido bastante progresiva. Al principio la salud mental era tabú y se limitaba a la esfera del bienestar personal, al ámbito privado. Y el bienestar era el bienestar físico. No se preguntaba a la persona por la parte emocional. A partir de la crisis financiera del 2008 se empezó a hacer más visible el estrés crónico, la ansiedad, el burnout...

Tras la pandemia se tomó conciencia de la importancia de cuidar de la salud mental de los empleados Araceli Morato — Directora de salud y bienestar del BBVA y vocal de OBBIO

Se empezaron a ver aspectos emocionales en los planes de riesgos emocionales. Y el punto de inflexión máximo fue la pandemia. Aumentó mucho la ansiedad, el aislamiento... Y se tomó conciencia de la importancia de cuidar de la salud mental de los empleados. Y se habló del bienestar emocional, social, financiero...

-¿Qué falta para una mayor sensibilización empresarial?

-Las organizaciones públicas -y eso ha hecho que las privadas empiecen a actuar- como la OMS enfocaron el lugar de trabajo como un entorno clave para la salud mental. Y la estrategia de salud mental española empieza a buscar el entorno de trabajo para cuidar de la salud de los trabajadores.

Las organizaciones públicas enfocaron el lugar de trabajo como un entorno clave. Eso ha hecho que las privadas empiecen a actuar

Las empresas ahora estamos trabajando en muchos temas, intentando desestigmatizar la salud mental. La visibilización del tema por parte de figuras de la cultura puede ayudarnos a ello. Hacemos cursos, conferencias... En muchas empresas hay un apoyo 24/7 para sus empleados y sus familias.

-En el ámbito financiero, ¿Cómo combinar la productividad con una mejor salud mental de los empleados? Los representantes sindicales denuncian la presión para conseguir objetivos, bonus, etc.

-Ahora se procura cuidar al empleado con un enfoque integral. Las empresas se dan cuenta de que si cuidan al empleado pueden aumentar la productividad, pueden hacer que el empleado esté más conforme, más contento, con lo cual va a rendir más, va a tener mayor motivación y va a aumentar la productividad. Estamos trabajando mucho en la desconexión digital. A una determinada hora muchas empresas mandan un mensaje diciendo que es la hora de finalizar la jornada laboral.

Estamos trabajando mucho en la desconexión digital. A una determinada hora, muchas empresas mandan un mensaje diciendo que es la hora de finalizar

-¿Esta cultura se está implementando? Lo pregunto porque muchos trabajadores se quejan de que su jefe les envía correos a las nueve de la noche o a las siete de la mañana...

-Por eso, él puede hacer lo que le dé la gana. A partir de las siete de la tarde, nosotros tenemos un 'pop up' que dice 'te recomendamos desconectar por hoy'. Si quieres trabajar después de esa hora, puedes hacerlo a tu criterio pero recomendamos programar el correo para que se reciba al día siguiente. Esto es igual que la flexibilidad horaria, ahora hay mucho teletrabajo. Y estamos trabajando en el tema de la higiene del sueño, porque una persona que no descansa esto recibe impacto en la esfera física y la mental. Y se multiplica por cuatro la posibilidad de un accidente laboral in itinere.

-¿Tiene la sensación de que estos avances están más en la gran empresa y que las pequeñas y medianas todavía tienen camino por recorrer?

-Totalmente de acuerdo. Se ha ido implementando en las grandes. Querríamos llegar a todo el mundo, a las pequeñas, para darles herramientas, formación y guías. No hace falta hacerlo todo de repente, se puede ayudar a que los empleados estén más contentos.

-¿Está de acuerdo con una reincorporación progresiva tras una baja por salud mental?

-Yo estoy de acuerdo. Va a depender de la patología pero es bueno que se vaya implementando porque es una forma de que tanto la persona como el responsable vayan viendo como se va adaptando a los nuevos requerimientos. No va a ser fácil.

Todo el mundo puede pasar baches, a veces no son depresiones grandes. Debemos poder hablarlos con nuestros responsables. Araceli Morato — Directora de salud y bienestar del BBVA y vocal de OBBIO

Es importante el enfoque que pueda tener el médico de la empresa, si existe, para hacer una evaluación, un reconocimiento médico y hacer las recomendaciones para cada caso. Pero es verdad que para determinadas patologías sería recomendable que el ingreso fuera gradual. También quiero subrayar la importancia de los managers para recibir a las personas que vienen de una baja prolongada, no les pueden exigir 100%, dependerá de cada persona.

-Las entidades de salud mental recomiendan que las empresas dispongan de una figura de apoyo para personas con problemas emocionales y a quien recurrir de forma anónima.

-Lo veo fundamental porque en mi empresa lo tenemos implementando y se está haciendo en más sitios. Tenemos una figura que se llama 'The good manager' con la que intentamos que el cuidado de la persona baje en cascada desde la alta dirección al último empleado. Entre los roles del manager está la preocupación por el bienestar de su equipo y se le va a valorar por eso en los bonus anuales.

Entre los roles del manager está la preocupación por el bienestar de su equipo y se le va a valorar por eso en los bonus anuales Araceli

-Muchas personas explican que todavía se esconden estos problemas en la empresa por la mala imagen, por la repercusión en el currículum, en la carrera profesional...

-Estamos trabajando en desestigmatizar. Antes no se decía si se iba al psicólogo o al psiquiatra. Todo el mundo puede pasar baches, a veces no son depresiones grandes, sino distimias, problemas de ansiedad y debemos poder hablarlos con nuestros responsables. Ya se está consiguiendo.

-¿Los riesgos psicosociales se deberían incorporar como una enfermedad profesional más?

-Va a depender de qué tipo de riesgos. Dependerá de como salgan esos estudios, ahora hay muchos tests. Sí que es importante tener esa valoración para poder ver cómo está la persona.