Nueva metodología
Miquel Domènech, profesor de Psicología Social de la UAB: "El estigma produce más dolor y problemas que el propio curso de la depresión"
Expertos de la Autònoma y la UB dan voz a personas con depresión en todas las fases de un estudio
Fidel MasrealFidel Masreal
Periodista
Licenciado en Ciències de la Comunicació por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), curso de periodismo jurídico-político por la UAM - El País, ha ejercido como periodista político en Onda Cero, diari Menorca, Ràdio Barcelona (cadena SER) -donde fue jefe de la sección de Política- y Els Matins de TV3. Desde septiembre del 2008 es redactor en El Periódico, primero como cronista parlamentario en Madrid y en la actualidad especializado política catalana. Autor de "Conviure amb la depressió" (Mina, Eniclopèdia Catalana, 2007), "Game Over: els partits polítics, corrupció i vicis del sistema" (La Mansarda, 2013), "Cuentos Ex" (Magma Editorial, 2019) y "Contes del procés" (Magma, 2019). Colabora como analista en TVE, Catalunya Ràdio, SER Catalunya y RAC-1, entre otros.
Un estudio académico hace coprotagonistas a diversas personas con trastorno depresivo de todas las fases de la investigación. Se trata de una mirada que se está desplegando cada vez más y que la UAB, de acuerdo con la UB, aplica a este trastorno mental para romper "la fractura entre el conocimiento experto y las personas que no son expertas", explica Miquel Domènech, investigador principal del subproyecto de la UAB y profesor titular de Psicología Social. "El hecho de ser personas con trastornos hace que sean cuestionadas sobre lo que saben de su estado de salud", añade.
Sigue habiendo desconocimiento y miedo hacia los problemas de salud mental y esto hace que el estigma difícilmente se reduzca
El estudio lleva por título "New Therapeutic Targets in Depression: The Role of Situational Perception" (Nuevas dianas terapéuticas en la depresión: el papel de la percepción situacional), con David Gallardo, de la UB, y financiado por la Fundació La Marató.
Joan Moyà, profesor lector del mismo departamento, añade que se trata de un estudio en el que ya se ha llevado a cabo una primera fase de entrevistas a 25 personas que han pasado por una depresión. "Partimos de la idea de no nos podemos fiar de lo que explican estas personas, ese es un primer reto: generar espacios participativos para trabajar de forma conjunta en la producción de conocimiento en su ámbito de experiencia", describe.
"Imagen distorsionada"
Así, pues, las personas con depresión han aportado ideas a los cuestionarios que servirán para llevar a cabo la investigación. Moyà explica que en estas sesiones previas, de largas charlas, las personas implicadas "reconocen que la sociedad tiene una imagen de la depresión que no se ajusta a lo que ellos han vivido", por lo que agradecen que se les dé la oportunidad de visibilizar su vivencia.
Domènech añade que "sigue habiendo desconocimiento y miedo hacia los problemas de salud mental y esto hace que el estigma difícilmente se reduzca, y este estigma produce más dolor y problemas que el propio curso de la depresión".
El objetivo: ver el entorno
El estudio ha sido diseñado tanto en su diseño como en la recogida de datos y el análisis posterior, con la participación de las personas afectadas. Y consistirá en preguntas diarias, a través del móvil, sobre cuestiones relacionadas con el entorno diario (la percepción situacional) de las mujeres y hombres con depresión. Ellos mismos han propuesto que se incorporara la posibilidad de responder de forma cualitativa o con una imagen o un audio.
Domènech está convencido de que la ciencia todavía funciona en cierto modo en "una torre de marfil" que después transfiere la investigación a la sociedad. "Tenemos que superar esta imagen de la ciencia aislada y hacer que ciencia, tecnología y sociedad formen un tejido, porque todavía cuando vas al médico y le cuestionas la medicación que te receta no entiende que eres parte implicada".
El valor social
En contraposición con esta situación, el estudio estará abierto a toda la ciudadanía, con o sin síntomas depresivos, que quiera contestar a las preguntas del cuestionario. Y la valoración final de los resultados se hará también con las personas con depresión.
La intención, en definitiva, según describe Moyà, es poner el acento en el valor social: "Tener un trabajo, un ritmo de vida, son elementos muy importantes para superar o convivir con la depresión; el trabajo, los vínculos, la reconfiguración de relaciones, son cuestiones destacables".
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- El Meteocat activa alerta amarilla por intensidad de lluvias este domingo y lunes en Catalunya