Miquel Domènech, profesor de Psicología Social de la UAB: "El estigma produce más dolor y problemas que el propio curso de la depresión"

Un estudio académico hace coprotagonistas a diversas personas con trastorno depresivo de todas las fases de la investigación. Se trata de una mirada que se está desplegando cada vez más y que la UAB, de acuerdo con la UB, aplica a este trastorno mental para romper "la fractura entre el conocimiento experto y las personas que no son expertas", explica Miquel Domènech, investigador principal del subproyecto de la UAB y profesor titular de Psicología Social. "El hecho de ser personas con trastornos hace que sean cuestionadas sobre lo que saben de su estado de salud", añade.

Sigue habiendo desconocimiento y miedo hacia los problemas de salud mental y esto hace que el estigma difícilmente se reduzca Miquel Domènech — Profesor titular de Psicología Social

El estudio lleva por título "New Therapeutic Targets in Depression: The Role of Situational Perception" (Nuevas dianas terapéuticas en la depresión: el papel de la percepción situacional), con David Gallardo, de la UB, y financiado por la Fundació La Marató.

Joan Moyà, profesor lector del mismo departamento, añade que se trata de un estudio en el que ya se ha llevado a cabo una primera fase de entrevistas a 25 personas que han pasado por una depresión. "Partimos de la idea de no nos podemos fiar de lo que explican estas personas, ese es un primer reto: generar espacios participativos para trabajar de forma conjunta en la producción de conocimiento en su ámbito de experiencia", describe.

"Imagen distorsionada"

Así, pues, las personas con depresión han aportado ideas a los cuestionarios que servirán para llevar a cabo la investigación. Moyà explica que en estas sesiones previas, de largas charlas, las personas implicadas "reconocen que la sociedad tiene una imagen de la depresión que no se ajusta a lo que ellos han vivido", por lo que agradecen que se les dé la oportunidad de visibilizar su vivencia.

Domènech añade que "sigue habiendo desconocimiento y miedo hacia los problemas de salud mental y esto hace que el estigma difícilmente se reduzca, y este estigma produce más dolor y problemas que el propio curso de la depresión".

El objetivo: ver el entorno

El estudio ha sido diseñado tanto en su diseño como en la recogida de datos y el análisis posterior, con la participación de las personas afectadas. Y consistirá en preguntas diarias, a través del móvil, sobre cuestiones relacionadas con el entorno diario (la percepción situacional) de las mujeres y hombres con depresión. Ellos mismos han propuesto que se incorporara la posibilidad de responder de forma cualitativa o con una imagen o un audio.

Domènech está convencido de que la ciencia todavía funciona en cierto modo en "una torre de marfil" que después transfiere la investigación a la sociedad. "Tenemos que superar esta imagen de la ciencia aislada y hacer que ciencia, tecnología y sociedad formen un tejido, porque todavía cuando vas al médico y le cuestionas la medicación que te receta no entiende que eres parte implicada".

El valor social

En contraposición con esta situación, el estudio estará abierto a toda la ciudadanía, con o sin síntomas depresivos, que quiera contestar a las preguntas del cuestionario. Y la valoración final de los resultados se hará también con las personas con depresión.

La intención, en definitiva, según describe Moyà, es poner el acento en el valor social: "Tener un trabajo, un ritmo de vida, son elementos muy importantes para superar o convivir con la depresión; el trabajo, los vínculos, la reconfiguración de relaciones, son cuestiones destacables".