Salud mental
Los rasgos de las personas que siempre hacen favores a los demás, según los psicólogos
Si tu hijo tiene alta inteligencia emocional, lo ha aprendido de ti: estos son los 7 rasgos que ven desde pequeños en sus padres
¿Existe una etapa gris en la vida? La ciencia dice que sí, y ocurre a esta edad
Cloe Bellido
Seguro que, a lo largo de tu vida, te habrás topado con personas que siempre están dispuestas a ayudar. Son quienes, sin esperar nada a cambio, están listos para tender una mano, escuchar o resolver pequeños problemas ajenos. Estos gestos, que a veces parecen simples o rutinarios, pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás. Según la psicología, hay rasgos compartidos entre este tipo de personas.
Conexión emocional
Es difícil prestar ayuda a alguien si no eres capaz de identificar rápidamente que la necesita. Es por ello que los psicólogos señalan la empatía como uno de los rasgos característicos de la gente que está siempre dispuesta a ayudar. Tener una alta capacidad para ponerse en el lugar del otro permite detectar los problemas y sirve de motor para intervenir de manera espontánea.
Este tipo de personas, además, necesitan conectar emocionalmente con los demás; hacer un favor ayuda a reforzar ese lazo y lograr esa conexión que necesitan para sentirse realizados.
Se sienten realizados
Otra característica común es que su autoestima está vinculada al cuidado. Esto es, el bienestar de los demás les ayuda a encontrar su propio valor personal. Esto les ayuda a sentir que están cumpliendo un propósito, les ayuda a sentirse realizados.
Por otro lado, estas personas toleran muy bien el sacrificio personal. Son capaces de posponer sus propias necesidades en favor de ayudar a los otros. Si con su ayuda pueden aliviar a alguien, están dispuestos a invertir su tiempo, energía y recursos en ello. Lo más importante es, sin duda, que estás personas están dispuestas a todo ello sin esperar nada cambio. Es esto lo que las hace especiales y que, en caso de tenerlas cerca, vale la pena valorar y cuidar por igual.
Cierto es, también, que estos rasgos pueden acabar mermando a la persona que los tiene si no establece unos límites, pudiendo acabar agotado mentalmente con facilidad.
- La Unesco alerta de la 'crisis mundial sin precedentes' del profesorado y urge a 'revalorizar' la profesión
- Vuelos baratos: Iberia pone a la venta billetes de avión a 21 euros
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- Arthur Brooks, experto en felicidad de Harvard: 'Los amigos de verdad son 'inútiles': te quieren por ser quien eres, sin importarles tu cargo, poder o estatus
- España retrasa el sistema de retorno de envases por la complejidad de gestionar 20.000 millones de botellas al año
- Ocho ciudades francesas prohíben el atún en los comedores escolares ante el riesgo de exposición al mercurio