Qué significa según la psicología apuntar la lista de la compra en un papel y no en el móvil

En plena era digital, donde el móvil se ha convertido en algo casi indispensable para la mayoría, todavía hay quienes no renuncian al gesto de escribir la lista de la compra en un trozo de papel. A simple vista puede parecer una costumbre anticuada, pero la psicología sugiere que detrás de esta elección hay algo más que nostalgia.
En la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) decidieron estudiar este fenómeno. Utilizaron técnicas de electroencefalografía para analizar la actividad cerebral durante la escritura manual. El resultado de la investigación determinó que quienes escribían a mano activaban más regiones relacionadas con la memoria, la percepción y la coordinación motora que aquellos que usaban teclados.
Así, aunque de manera inconsciente, mucha gente escoge el método de apuntar la lista de la compra en un papel porque les permite recordar mucho mejor todos los productos que necesitan comprar.
Puede mejorar la memoria visual
La psicología también sugiere que el hábito de escribir en papel se asocia con una relación más física con los objetos y con cierto placer sensorial. Comparado con el teléfono, donde estamos constantemente atacados por notificaciones e inputs de todo tipo, coger un papel y un bolígrafo y escribir y tachar elementos completados en una lista resulta más satisfactorio; también genera cierta sensación de control el tachar un producto en una lista.
Alejarse de las pantallas también tiene sus beneficios. De acuerdo con una investigación publicada en Psychological Reports (Mindfulness Meditation Improves Visual Short-Term Memory), las tareas manuales breves como escribir pueden ayudar a mejorar la memoria visual a corto plazo.
Precisamente el rechazo a la extrema dependencia de los teléfonos móviles puede hacer que algunas personas prefieran el papel o elementos cotidianos para realizar tareas básicas (la libreta nunca se quedará sin batería o conexión).
También hay personas que necesitan organizar la información de una manera visual, eso les ayuda a recordar mejor. El papel permite imaginación total: flechas, anotaciones, subrayados....
