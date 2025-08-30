Mario Alonso Puig habla sobre la importancia de controlar el miedo: "Podemos vivir con mayor confianza"

Psicología
El miedo es una emoción natural que todos experimentamos, un mecanismo de supervivencia. Eso sí, cuando no se controla adecuadamente, puede convertirse en un obstáculo que limita nuestro crecimiento personal y profesional. Aprender a gestionar el miedo no solo ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también fortalece la confianza, mejora la salud mental y abre el camino hacia nuevas oportunidades.
Así lo defiende el cirujano, conferenciante y escritor experto en crecimiento personal Mario Alonso Puig, que invita a reflexionar sobre cómo distinguir entre un miedo real y uno creado por la mente. "Pertenecemos al 0,1% de las especies de las que existe registro fósil y que todavía siguen vivas. ¿Cómo hemos conseguido esto? Pues lo hemos conseguido entre otras cosas porque hemos sabido distinguir la amenaza antes de que fuera demasiado tarde. Los mecanismos del miedo lo que intentan es captar cualquier cosa que pueda suponer una amenaza", introduce.
La mente crea espejismos
Este mecanismo de supervivencia está diseñado para alertarnos de amenazas, fundamental cuando los humanos se enfrentaban a depredadores. Ahora bien, el miedo mal gestionado puede distorsionar la realidad. "Se convierte en un problema cuando la mente o ciertos compartimentos de la mente utilizan estos mecanismos para generar unos miedos que los vivimos como reales y que son simples alucinaciones, simples espejismos que la mente es capaz de crear", explica Alonso Puig.
Así, "hay personas perfectamente capaces de hacer frente a un montón de desafíos pero el miedo les atenaza, el miedo les esclaviza". Cuenta el experto que la anatomía del miedo tiene "un sustrato fisiológico pero también un enorme componente mental". "Entender la relación entre los dos espacios creo que es importantísimo para vivir con más confianza, con más ilusión y con más serenidad", concluye.
