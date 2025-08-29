Tania García, neuroeducadora: "Te han mentido sobre las emociones de tus hijos"

Gestionar las emociones. Una frase cada vez más extendida en los últimos tiempos a la hora de hablar de salud mental y trabajar las emociones. Los expertos explican que esto significa reconocer y aceptar nuestras emociones como respuestas naturales a nuestras experiencias y entender que cada emoción tiene un propósito. Que los niños, desde bien pequeños, empiecen a entender esto es fundamental.

Eso sí, algunas voces como la neuroeducadora Tania García defienden que "no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones". "¡Que no te engañen! Las emociones no se pueden gestionar, ni mucho menos podemos gestionar las emociones de nuestros hijos e hijas. Las emociones no son decisiones, son impulsos eléctricos del cerebro, entonces creer que tenemos algún control sobre ellas es una falacia", argumenta.

"Sostener su mundo emocional"

Según García, con más de 230 mil seguidores en Instagram (@taniagarcia_educadora), lo importante es acompañarlos a ellos con sus emociones. "Por lo tanto, lo que debemos hacer con nuestros hijos e hijas es acompañar sus emociones, sostener su mundo emocional para que puedan desbordarse sin ninguna condición".

"Cuando acompañas desde la educación real sus emociones, le enseñas a evitar su propio mundo emocional así como construyes tu mundo emocional. Necesitas aprender a acompañar desde la educación real para no apagar su mundo emocional", resume.

La neuroeducadora cuenta que, muchas veces, bajo la excusa de la gestión de las emociones, se puede caer en los reproches: que están exagerando, que les faltan límites, que no se saben comportar... García defiende la "Educación Real"; "acompañar a un niño o adolescente emocionalmente no es enseñarle a calmarse, es enseñarle que sentir no es peligroso y que no está solo cuando eso pasa".

"No se trata de “portarse bien”, se trata de sentirse seguro", concluye.