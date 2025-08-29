Educación
Tania García, neuroeducadora: "Te han mentido sobre las emociones de tus hijos"
Virginia Frutos, psicóloga: "Es más sano atravesar un dolor temporal que permanecer en algo que nos lastima continuamente"
José Carlos Ruiz, filósofo: "La base del pensamiento crítico que les enseñemos a nuestros hijos es que reconozcan la grandeza de los que tienen a su alrededor"
Cloe Bellido
Gestionar las emociones. Una frase cada vez más extendida en los últimos tiempos a la hora de hablar de salud mental y trabajar las emociones. Los expertos explican que esto significa reconocer y aceptar nuestras emociones como respuestas naturales a nuestras experiencias y entender que cada emoción tiene un propósito. Que los niños, desde bien pequeños, empiecen a entender esto es fundamental.
Eso sí, algunas voces como la neuroeducadora Tania García defienden que "no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones". "¡Que no te engañen! Las emociones no se pueden gestionar, ni mucho menos podemos gestionar las emociones de nuestros hijos e hijas. Las emociones no son decisiones, son impulsos eléctricos del cerebro, entonces creer que tenemos algún control sobre ellas es una falacia", argumenta.
"Sostener su mundo emocional"
Según García, con más de 230 mil seguidores en Instagram (@taniagarcia_educadora), lo importante es acompañarlos a ellos con sus emociones. "Por lo tanto, lo que debemos hacer con nuestros hijos e hijas es acompañar sus emociones, sostener su mundo emocional para que puedan desbordarse sin ninguna condición".
"Cuando acompañas desde la educación real sus emociones, le enseñas a evitar su propio mundo emocional así como construyes tu mundo emocional. Necesitas aprender a acompañar desde la educación real para no apagar su mundo emocional", resume.
La neuroeducadora cuenta que, muchas veces, bajo la excusa de la gestión de las emociones, se puede caer en los reproches: que están exagerando, que les faltan límites, que no se saben comportar... García defiende la "Educación Real"; "acompañar a un niño o adolescente emocionalmente no es enseñarle a calmarse, es enseñarle que sentir no es peligroso y que no está solo cuando eso pasa".
"No se trata de “portarse bien”, se trata de sentirse seguro", concluye.
- Los embalses catalanes, a niveles históricos: el uso intensivo de las desalinizadoras eleva las reservas al 74%
- La previsión de lluvia en Catalunya para el jueves empeora y Protecció Civil pide prudencia
- Radar meteorológico de Catalunya: consulta en tiempo real cuándo habrá lluvias en Barcelona y resto de comarcas
- Un vecino de Sitges olvida su DNI en una barbería y le suplantan la identidad en webs de criptomonedas y de apuestas
- Detenido por comprar en tiendas de ropa de marca con billetes de 100 euros falsos
- El tiempo en Catalunya y resto de España, en directo: última hora de las lluvias y la previsión de Aemet
- Ramón Vallès, piloto de Iberia: 'Es muy improbable que un avión salga con el depósito lleno
- Los chubascos descargan en la costa catalana pero se ceban en las comarcas pirenaicas