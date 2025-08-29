El psicólogo Jesús Molero, sobre las relaciones: ''Si no pones límites, legitimas que te pisen''

En cualquier relación de pareja, amistad o incluso laboral, aprender a poner límites es fundamental para mantener el respeto, el equilibrio y la salud emocional. Muchas veces se confunde el amor o la cercanía con la idea de permitirlo todo, pero la realidad es que establecer límites claros fortalece la confianza, evita conflictos y permite relaciones más sanas y duraderas.

El psicólogo Jesús Molero subraya la importancia de poner límites para tener mejores relaciones. "Muchas personas creen que si ponen límites los van a rechazar, los van a querer menos, van a vivir en conflicto o se van a quedar solas. Pero en realidad pasa todo lo contrario, sabemos que a las personas asertivas se les respeta más, se les tiene más en cuenta y tienen mejores relaciones", manifiesta.

Relaciones de mejor calidad

Molero rechaza la idea de que poner límites signifique ser egoísta o mala persona, algo que algunos pueden llegar a pensar. "Es simplemente practicar el amor propio determinando por dónde no estás dispuesto a pasar en una relación. Es mostrarle al otro cómo quieres y necesitas que te traten", señala. "Las personas que son capaces de expresar sus límites con claridad tienen relaciones de mejor calidad. No acumulan rabia y resentimiento. No viven al borde del colapso. Resuelven antes los problemas. Muestran su valía al otro, hacerse respetar también es una forma de amor propio".

Molero destaca que "esas personas que se hacen respetar y pelean por sus intereses también son las que terminan construyendo vínculos más estables, más sanos y más duraderos. Vínculos basados en el respeto mutuo. Porque si no pones límites legitimas que te pisen".

Poner límites "te quita la máscara de los ojos"

Claro está que, cuando empieces a poner límites con gente con la que antes eras permisivo, habrá algunos que se alejarán de ti. Pero esto no es nada malo. "¿Sabes quiénes se alejan cuando empiezas a poner límites? Los que se aprovechaban de que no los pusieras. Los que se beneficiaban de que aguantaras todo. Por eso poner límites también te quita la máscara de los ojos", explica el psicólogo.

"Las personas que te quieren bien, se quedan. Te escuchan. Se adaptan. Aprenden a convivir con tu “no” sin dejar de quererte. Porque eso es el amor: un espacio para ser tú, sin miedo a serlo", defiende Molero, que explica que para que te amen te deben conocer y para que te conozcan "tienes que expresarte, qué te gusta, qué no, qué te hacer sentir incómoda, qué te hace sentir insegura o qué no te apetece hacer".

De esta manera, Jesús Molero defiende que verbalizar tus necesidades en vez de ocultarlas acerca a la gente correcta, no la aleja. "Te muestras más valiosa. Te atreves a ser tú y compruebas que es viable. Tienes muchas más opciones de construir relaciones sólidas y sostenibles. Poner límites no es el fin de una relación. Es el comienzo de una relación más férrea", concluye.