Noah Zafra: el valor de escribir tras el dolor

Si existe un colectivo que ha sido señalado como epicentro de los problemas crecientes de salud mental tras la pandemia, este es el de los y las jóvenes. Las cifras indican un aumento notable de trastornos diagnosticados y malestares denunciados. A partir de ahí, a menudo los adultos han tomado la palabra para definir a los jóvenes como una generación de cristal, para hablar sobre su grado de responsabilidad, sobre sus expectativas u oportunidades. Noah Zafra habla en primera persona. Ha pasado por un grave trastorno cuando casi era una niña. Ahora escribe, en SanaMente, en primera persona, sobre su generación, con contundencia y esperanza.

Estamos transformando el mundo

"Queremos que los adultos comprendan que no estamos exagerando cuando hablamos de ansiedad, de estrés o de emociones que a veces nos abruman. No pedimos menos responsabilidades, solo queremos más comprensión y apoyo para enfrentar nuestros retos de una manera sana. Hoy y siempre quiero celebrar nuestra autenticidad, nuestra empatía y la manera en que estamos transformando el mundo para que la salud mental sea una prioridad. Pedir ayuda no es debilidad, es una muestra de fuerza".

Eres más que tu diagnóstico

"La noticia de un diagnóstico es un tsunami de emociones que te pilla desprevenido. Pasas por la negación, la tristeza e incluso la ira. Al fin y al cabo, darle nombre a algo hace que se haga completamente real. Pero, con el tiempo, aprendes a aceptar que tener un diagnóstico no significa que tu vida esté definida por él. Es algo que debes elegir y gestionar, sin dejar que te consuma por completo. Es solo una parte de tu historia, un capítulo, no el libro entero".

Orgullosa de no haberlo logrado

"Hoy escribo esto porque sé que hay muchas personas que, como yo, han sentido ese peso en el pecho. Que han pensado en rendirse. Si estás leyendo esto y te sientes como yo me sentía, quiero que sepas algo: tu vida tiene un valor que ni siquiera puedes imaginar. A veces, cuando todo es oscuridad, no podemos ver que hay luz en algún lugar. Pero existe. Y, aunque no lo creas, hay gente dispuesta a ayudarte a encontrarla. Y que aunque hoy no lo veas y todo esto te dé igual porque el volumen de esa voz es mucho más alto, las cosas pueden cambiar. Yo lo sé porque estuve ahí, y aunque me falta camino por recorrer, he decidido y decido seguir caminando".

Una mujer con la mirada perdida / Periódico

Melancolía, dos caras que se complementan

Está bien sentir ese dolor a veces, porque es parte de lo que significa haber vivido algo que realmente importó. Todos necesitamos esos recuerdos, esos pequeños trozos del pasado que nos hacen ser quienes somos. Aunque ya no podamos revivir esos momentos, siempre podemos llevarlos con nosotros.

La melancolía, entonces, no es un enemigo, sino un compañero que nos recuerda la belleza de lo vivido

Y eso, de alguna manera, asegura que nunca se vayan del todo. La melancolía, entonces, no es un enemigo, sino un compañero que nos recuerda la belleza de lo vivido. En cada suspiro de nostalgia hay un eco de amor y de experiencias que nos han formado

El miedo a sufrir por amor

"Quiero creer que es posible amar sin perderme a mí misma en el proceso, que se puede ser fuerte y vulnerable al mismo tiempo. Quizás esta nueva experiencia me enseñe algo diferente, quizás esta vez sea distinto. Pero, por ahora, sigo luchando con mis miedos, tratando de encontrar el coraje para abrir mi corazón una vez más"

Salir de la depresión

Hay algo increíblemente hermoso en darse cuenta de que, después de todo, sigo aquí. Que sigo luchando, y que he salido del otro lado más fuerte. Y si algo he aprendido es que no siempre será fácil, pero que esos momentos oscuros no duran para siempre. Todo, absolutamente todo, pasa. Lo más maravilloso de todo es que ahora puedo disfrutar de esas pequeñas cosas que antes ni siquiera notaba. Cosas simples, que ahora valoro de una manera que antes no podía. La vida no es perfecta, y nunca lo será, pero ya no me siento como una espectadora de mi propia existencia. Estoy aquí, presente, sintiendo, viviendo.

Contra la obsesión del cuerpo perfecto

La apariencia no define nuestro valor ni nuestra capacidad para disfrutar del verano. Así que, este verano, hagamos un pacto para dejar de lado las inseguridades

"Podemos comenzar por rodearnos de mensajes positivos y seguir a personas que celebren la diversidad corporal. Debemos aprender a ser más amables con nosotros mismos y con los demás, entendiendo que la apariencia no define nuestro valor ni nuestra capacidad para disfrutar del verano. Así que, este verano, hagamos un pacto para dejar de lado las inseguridades y abrazar cada momento con alegría y gratitud. Porque, al final del día, lo que realmente importa es cómo nos sentimos y no cómo nos vemos".

Sentirse sola entre la multitud

"Puedes tener amigos a tu alrededor, puedes escuchar sus palabras y ver sus sonrisas, pero aun así, te sientes como si estuvieras caminando en la oscuridad, con una sombra fría envolviendo tu corazón. Es extraño cómo puedes estar rodeado de personas y, sin embargo, sentirte completamente sola. Es como estar en una habitación llena de ruido y luces brillantes, pero todo lo que puedes escuchar es el eco vacío de tus propios pensamientos".

El arte como terapia

"En cada ensayo, en cada función, descubro un nuevo pedazo de mí misma. Una melodía etérea y con la capacidad de acariciar mi alma, es la banda sonora de mi vida adolescente y sus muchos altibajos. Cada nota es un latido que resuena en mi interior, prometiéndome que nunca estaré sola, despertando pasiones dormidas, susurrándome secretos que solo entienden aquellos dispuestos a perderse en su magia. Pero no todo es fácil en este viaje. Detrás de las sonrisas en el escenario, a menudo se esconden lágrimas de frustración y ansiedad. La presión, por ser perfecta, por cumplir con las expectativas, puede ser abrumadora".

Queremos trabajar pero poder decir "no puedo más"

"Muchos jóvenes estamos en trabajos parecidos, cobrando menos de lo que deberíamos, con horarios cambiantes, y sintiéndonos reemplazables. Nos metemos trabajos que nos exprimen sin preguntarnos cómo estamos. A veces parece que lo único que importa es que sigas rindiendo. Da igual si por dentro te estás rompiendo.

A veces parece que lo único que importa es que sigas rindiendo. Da igual si por dentro te estás rompiendo

Y por si fuera poco, hay quien se piensa que, por ser jóvenes, nos pueden tomar el pelo. Que vamos a tragar con todo sin rechistar. Que no nos enteramos de cuándo nos están explotando o engañando. Pero lo vemos, lo sentimos, y claro que lo sabemos. Solo que muchas veces no tenemos otra opción".

Los hombres también lloran

"Veo una generación que empieza a cuestionar. Chicos que preguntan, que se abren, que se atreven a llorar delante de sus amigos o que admiten que están perdidos. No son todos, pero existen. Y esa existencia ya es una grieta en el muro del machismo emocional. Tal vez la clave esté en cómo educamos, pero también en cómo escuchamos. En no esperar que ellos lo hagan bien si nunca se les ha permitido hacerlo mal sin juzgar. En mostrar que expresar lo que sienten no los hace débiles, sino valientes".