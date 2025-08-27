Los rasgos de las personas que siempre hacen favores a los demás, según los psicólogos

Seguro que, a lo largo de tu vida, te habrás topado con personas que siempre están dispuestas a ayudar. Son quienes, sin esperar nada a cambio, están listos para tender una mano, escuchar o resolver pequeños problemas ajenos. Estos gestos, que a veces parecen simples o rutinarios, pueden marcar una gran diferencia en la vida de los demás. Según la psicología, hay rasgos compartidos entre este tipo de personas.

Conexión emocional

Es difícil prestar ayuda a alguien si no eres capaz de identificar rápidamente que la necesita. Es por ello que los psicólogos señalan la empatía como uno de los rasgos característicos de la gente que está siempre dispuesta a ayudar. Tener una alta capacidad para ponerse en el lugar del otro permite detectar los problemas y sirve de motor para intervenir de manera espontánea.

Este tipo de personas, además, necesitan conectar emocionalmente con los demás; hacer un favor ayuda a reforzar ese lazo y lograr esa conexión que necesitan para sentirse realizados.

Se sienten realizados

Otra característica común es que su autoestima está vinculada al cuidado. Esto es, el bienestar de los demás les ayuda a encontrar su propio valor personal. Esto les ayuda a sentir que están cumpliendo un propósito, les ayuda a sentirse realizados.

Por otro lado, estas personas toleran muy bien el sacrificio personal. Son capaces de posponer sus propias necesidades en favor de ayudar a los otros. Si con su ayuda pueden aliviar a alguien, están dispuestos a invertir su tiempo, energía y recursos en ello. Lo más importante es, sin duda, que estás personas están dispuestas a todo ello sin esperar nada cambio. Es esto lo que las hace especiales y que, en caso de tenerlas cerca, vale la pena valorar y cuidar por igual.

Cierto es, también, que estos rasgos pueden acabar mermando a la persona que los tiene si no establece unos límites, pudiendo acabar agotado mentalmente con facilidad.