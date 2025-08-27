Maria José Valiente, ejemplo de positivismo consciente

Maria José Valiente es psicóloga y desde el inicio de SanaMente, colaboradora de esta sección, con reflexiones precisas, emocionales y rigurosas referidas a problemas psicológicos o desafíos de nuestro día a día (gestionar el regreso tras las vacaciones, envejecer sanamente, superar la muerte de un ser querido o asumir la melancolía del otoño). Sobre todas sus colaboraciones ha sobrevolado siempre una manera de enteneder la profesión y la vida, que ella misma ha descrito en la reciente presentación de su libro 'Totes les versions de tu' (Rosa dels Vents)('Todas las versiones de ti').

"La bondad es la máxima categoría humana"

""La bondad es la máxima categoría humana y si alguien no es buena persona, nada de lo que haga vale la pena", sentencia, siempre con una sonrisa dulce. "Estamos en el universo, estamos viviendo, aprovechémoslo, es una maravilla", propone, al tiempo que reivindica la humildad como hermana de la inteligencia. Y todo ello con una invitación a la introspección: "Pensemos, porque cuando pensamos se abre la mente". Con estos mimbres, Valiente ha construido consejos tan útiles como dotados de ternura. Estas son algunas de sus frases más significativas.

Los móviles y los adolescentes

"El uso descontrolado de los móviles por parte de los adolescentes favorece el bulliyng, las comparaciones y la necesidad de aprobación de los demás y de tener que cumplir unos parámetros que se van creando sin ninguna formación guiada, y la mayoría de las veces totalmente superficial.

La dependencia de los móviles, genera una confusión mental a los adolescentes que les cuesta mucho gestionar

Los adolescentes presentan dificultades para mantener una autoestima alta en una etapa de la vida que ya es difícil por sí misma, pues se producen cambios físicos, hormonales, personales y emocionales que, junto con la dependencia de los móviles, genera una confusión mental que les cuesta mucho gestionar y les genera problemas de salud mental.

Cómo escoger psicólogo

Cualidades de un buen psicólogo, según Maria José Valiente: "Que tenga el título de psicólogo, obviamente. Parece imposible, pero hay quien ejerce de psicólogo sin haber pasado por la universidad.

Un buen psicólogo no te juzga. Nunca. No te hace sentir incómodo. No te promete resultados inmediatos.

Que esté colegiado en el COPC (Colegio Oficial Psicólogos) Que sea honesto y capaz de derivar a los consultantes, o de no aceptar a uno nuevo si, de entrada (o durante el proceso) cree que no está yendo bien, y que no podrá ayudarte. Que te haga acudir si no es necesario. Que no te juzgue. Nunca. Que te haga sentir cómodo. Que no te prometa resultados inmediatos y cambios sin coste. La salud mental requiere de un esfuerzo largo y personal, necesita de un tiempo que no se puede obviar. Hace falta paciencia y mucha reflexión".

Cómo sobrevivir a las vacaciones

"El lugar al que vamos es importante, pero lo más importante es con quien viajamos, tanto si son familiares como si son amigos o personas recién llegadas a nuestra vida. Ama y déjate amar. Sé tolerante y compasivo. No hace falta enojarse. En serio, no hace falta. Siempre debe haber algún miembro de la familia o de los amigos más emocionalmente inteligentes, que prefiere la paz a la razón, que disfrute, que no olvide que somos un grupo.

Ama y déjate amar. Sé tolerante y compasivo. No hace falta enojarse

La vida es demasiado corta para llegar enojado a septiembre y necesitar vacaciones de las vacaciones. Bien organizados, hay tiempo para todo. Y aquí hemos venido a ser felices, no perfectas.

Cómo sobrellevar la muerte de una persona querida

"La muerte forma parte de la vida, y que más allá de temerle, habría que encontrar la forma de aprender a verla y vivirla de una forma más realista, más natural y con menos desesperación Pensar en la muerte y hablar de ella con naturalidad nos ayudará a vivir con mayor aceptación y con más tranquilidad.

Habría que encontrar la forma de aprender a ver la muerte y vivirla de una forma más realista

Si una persona mayor de la familia quiere hablar de cuando muera, de cómo quiere que sea su despedida, hay que escucharle. No se le debe negar ese deseo, porque esa persona tiene una visión diferente de la quizás todavía tienen los demás por edad. Paradójicamente, pensar en la muerte también comporta beneficios en nuestra salud mental.

La brecha digital

"Construir una sociedad digital más inclusiva implicaría buscar soluciones para el desarrollo por edades, integrando a todos los individuos, diferentes edades, tipos de familia dentro de la sociedad, tratando de reducir el desorden por la sensación de acceso al mundo tecnológico de las personas mayores, reduciendo su sensación de descontrol en su privacidad, y previniendo esta discriminación -o directamente marginalización digital- de las personas mayores".