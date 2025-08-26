La psicóloga Cristina Callao, sobre el amor: ''La idealización distorsiona la percepción de la realidad y puede llevar a relaciones insatisfactorias y desequilibradas''

El amor es una de las experiencias más intensas y transformadoras de la vida. Eso sí, el estado de enamoramiento también puede conllevar cierta ceguera e idealización, creando una imagen de la pareja que puede ser irreal. Una situación común que puede llevar a relaciones menos sanas.

"A veces conocemos a alguien y sentimos tanta conexión que lo idealizamos sin realmente pretenderlo. Sin darte cuenta subes a esa persona en un pedestal y la empiezas a percibir como una oportunidad que no puedes dejar escapar", explica sobre esta idealización la psicóloga Cristina Callao, con más de 100 mil seguidores en Instagram (@co_razones).

Esta idealización puede provocar que imagines cosas que luego no se corresponden con la realidad. Así lo cuenta Callao: "Fantaseas escenas al lado de esa persona que te hacen sentir muy feliz pero ni siquiera sabes si eso va a ocurrir. Llega un día en que esa persona se empieza a mostrar tal y como es y no como tú la habías imaginado y esos esquemas se te rompen. Sus actitudes te hacen pasarlo mal pero te niegas a aceptarlo porque realmente tú habías pensado y construido una imagen de esa persona maravillosa".

Relaciones insatisfactorias y desequilibradas

Bajo el enamoramiento, construyes mentalmente lo que quieres que signifique la persona para ti, no lo que es en realidad, pudiendo generar así relaciones insatisfactorias y desequilibradas. "Le rogas atención a alguien que sólo existió en tu cabeza pretendiendo que esa persona se convierta en lo que tú habías construido mentalmente. Recaes una y otra vez regalando tu amor a quien nunca lo quiso, haciendo que salir de ahí se vuelva muy complicado. Y sólo cuando sueltes la idea de la imagen que creaste de esa persona verás quién realmente es", subraya Callao, que aconseja acudir a terapia si sientes que estás pasando por una situación de este tipo.

El lenguaje es importante

Otra de las claves que da Cristina Callao es la importancia del lenguaje. Seguro que alguna vez habrás escuchado eso de "rehacer tu vida" cuando alguien recién rompe una relación. Una concepción errónea que puede producir mucho sufrimiento.

"Cuando una relación se acaba, no estamos solos o estamos solas, estamos solteros o solteras, y tampoco rehaces tu vida. Tu vida está hecha. Simplemente hay que reajustar una pequeña parcela de todas las que tú tienes", asegura la psicóloga.

Esta forma de expresarse "perpetua un mito del amor romántico, que sin la otra persona no podemos y si esa relación se acaba todo se cae". "Y eso no es cierto. Simplemente, como te decía, hay que crear de nuevo o mirar desde otra perspectiva esa pequeña parcela de la vida que tú tienes. Así que recuerda, no estás solo, no estás sola y no tienes que rehacer tu vida", concluye.