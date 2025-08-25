"No quería ser como ellos": lo que me confesó un paciente gay sobre su propio rechazo

En el espacio terapéutico, esta es una de las confesiones más dolorosas que puede emerger. "No quería ser como ellos" no es una simple afirmación, sino la expresión de un sufrimiento profundo que muchas personas LGTBIQ+ arrastran durante años sin ser plenamente conscientes. Se trata de un sentimiento que no nace de la propia identidad, sino de un entorno social que, de forma directa o sutil, ha transmitido que ser gay, lesbiana, bisexual o trans es algo incorrecto, inferior o indigno.

Esta experiencia tiene un nombre en psicología: homofobia interiorizada. Hace referencia al proceso por el cual una persona adopta y dirige hacia sí misma los prejuicios y estigmas sociales sobre su orientación sexual. No se trata de algo voluntario, sino de una herida que se forma en el contacto con discursos, actitudes y normas que privilegian la heterosexualidad como única opción válida. La presión por encajar, la necesidad de afecto y reconocimiento, y el miedo al rechazo actúan como catalizadores de esta internalización del estigma.

Este tipo de vivencias pueden pasar desapercibidas durante mucho tiempo. La persona puede desarrollar estrategias de evitación, como distanciarse de otros miembros del colectivo, ocultar su orientación, o incluso adoptar discursos conservadores que refuercen la norma heterosexual. Todo ello con el objetivo, inconsciente muchas veces, de protegerse del dolor de sentirse "diferente" en un entorno que no valida ni celebra esa diferencia.

Cómo se gesta el rechazo hacia uno mismo

El rechazo hacia la propia orientación sexual no aparece de forma espontánea. Se construye desde la infancia, en un entramado de mensajes familiares, escolares, culturales y mediáticos que moldean la visión que tenemos de nosotros mismos y de los demás. A menudo, basta con pequeños comentarios, bromas o silencios que refuerzan la idea de que la heterosexualidad es lo esperado, lo normal, lo aceptado.

Muchos niños y adolescentes que sienten atracción por personas del mismo sexo crecen sin referentes positivos, sin modelos de vida que les muestren que su identidad es tan válida como cualquier otra. Esta ausencia deja un vacío que puede llenarse con miedo, vergüenza o confusión. El entorno no tiene por qué ser abiertamente hostil para que el daño ocurra; la falta de representación o de validación puede ser igualmente perjudicial.

Cuando estos mensajes se interiorizan, pueden generar una voz crítica interna que cuestiona constantemente el derecho a amar, a mostrarse, a ser uno mismo. Esa voz, heredada de la sociedad, puede susurrar o gritar: "No está bien ser como eres". En consulta, esta disociación entre la identidad real y la identidad deseada por el entorno se manifiesta en forma de malestar generalizado, baja autoestima, ansiedad o dificultades en las relaciones afectivas.

En muchos casos, la persona no identifica el origen de su malestar hasta que comienza a explorar su historia desde una perspectiva de validación y comprensión. El trabajo terapéutico permite deshacer los nudos que atan la identidad al estigma, y abrir la posibilidad de construir una narrativa propia, basada en el respeto y la autenticidad.

Las manifestaciones silenciosas del malestar

La homofobia interiorizada no siempre se expresa con palabras ni se reconoce fácilmente. De hecho, muchas personas viven durante años con una sensación de malestar difuso que no logran ubicar. Este malestar puede presentarse como insatisfacción crónica, autocrítica constante, o una tendencia a sabotear las propias relaciones.

Algunas personas desarrollan un rechazo hacia manifestaciones visibles de la diversidad sexual: evitan espacios LGTBIQ+, critican estereotipos o expresiones de género no normativas, o mantienen una imagen pública hiperadaptada a la norma. Todo esto puede estar motivado por un intento inconsciente de distanciarse de aquello que recuerde una parte de sí mismos que aún no pueden aceptar.

Este proceso también puede afectar al vínculo con los demás. Las dificultades para establecer relaciones íntimas o duraderas, el miedo a la exposición, o la desconfianza hacia otras personas del colectivo pueden ser manifestaciones de una herida no elaborada. En algunos casos, incluso, se desarrollan trastornos de ansiedad, depresión o conductas autolesivas como formas de canalizar el dolor no verbalizado.

Reconocer estas manifestaciones no es fácil, especialmente cuando han formado parte de la vida durante mucho tiempo. Sin embargo, nombrarlas es el primer paso para comenzar a transformar la relación con uno mismo. En el acompañamiento psicológico, muchas veces este paso se da en el momento en que se permite, por primera vez, decir en voz alta: "Me cuesta aceptar que soy gay". A partir de ahí, se abre un camino de reconciliación y autoaceptación que puede ser profundamente sanador.

La importancia de mirarse con nuevos ojos

Superar la homofobia interiorizada no significa borrar el pasado ni negar el dolor vivido, sino aprender a mirarlo con compasión y conciencia crítica. Implica cuestionar las ideas que hemos asumido como propias pero que en realidad fueron impuestas. Y también significa abrir espacio a nuevas formas de pensar, sentir y relacionarse consigo mismo y con los demás.

Este proceso no ocurre de un día para otro. Es un camino que requiere tiempo, apoyo y mucha paciencia. La autoaceptación no es un destino, sino una práctica constante que se cultiva en pequeños actos cotidianos: en la forma en que nos hablamos, en los espacios que elegimos habitar, en las personas con quienes compartimos nuestra vida.

También es fundamental rodearse de representaciones positivas, referentes que muestren que es posible vivir una vida plena y digna siendo quien uno es. La exposición a relatos de otras personas LGTBIQ+, el acceso a espacios seguros y el reconocimiento de la propia historia como valiosa son elementos que fortalecen la identidad y contribuyen al bienestar emocional.

Aprender a mirarse con nuevos ojos implica, en definitiva, desmontar una mirada ajena que se ha vuelto propia. Y en ese desmontaje se encuentra la posibilidad de redescubrirse desde la autenticidad, el respeto y la dignidad.

La frase "No quería ser como ellos" revela una lucha silenciosa que muchas personas viven al enfrentarse a un entorno que no ha sabido acoger su diversidad. La homofobia interiorizada no es un fallo personal, sino una consecuencia psicosocial de una cultura que sigue transmitiendo mensajes discriminatorios, aunque sea de forma sutil o inconsciente.

Comprender este fenómeno permite poner el foco donde corresponde: no en la identidad de quien sufre, sino en los mecanismos sociales que generan ese sufrimiento. Desde la psicología, es posible acompañar estos procesos con respeto y comprensión, ayudando a las personas a resignificar su historia y a construir una relación más amorosa consigo mismas.

Porque nadie debería sentir vergüenza por ser quien es. Y porque todo ser humano merece vivir desde la autenticidad, libre de prejuicios heredados y con la posibilidad de amarse sin condiciones.

* Ángel Rull, psicólogo.