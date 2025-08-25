Los expertos insisten en la importancia de una buena gestión de las emociones para el autoconocimiento

El aumento de los problemas de salud mental tras la pandemia ha generado, en paralelo, una creciente preocupación e interés social por la gestión de las emociones. SanaMente ha recogido numerosos testimonios y, sobre todo, recomendaciones de profesionales de la salud mental bajo un mismo objetivo: generar brújulas, basadas en la evidencia, con las que conocer mejor las propias reacciones sentimentales y emocionales para afrontar con más garantías los vaivenes de la existencia.

¿Qué hay tras el enfado y la ira?

¿Quién no se ha enfadado nunca? Alguien así, sin enfados en su vida, tiene realmente un problema. La psicología deja claro que se trata de una emoción no solo presente en todos nosotros sino necesaria. O, dicho de manera técnica, adaptativa. Otra cosa es cuando esta emoción se convierte en ira o en violencia. Por eso conviene -de la mano de las especialistas Leslie S. Greenberg y Sandra C. Paivio, autoras de 'Trabajar con las emociones en psicoterapia'- bucear en las motivaciones de esta emoción y en las maneras de volver a usarla de manera útil y no como a menudo se observa en el día a día de la convivencia entre familias y comunidades.

Recetas perjudiciales

Tan útil es bucear en las emociones y su origen, como peligroso y nocivo es dejarse engatusar por recetas sin base, gurús de las redes sociales que ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos y hablan sin rigor de limitar ciertas emociones. Sobre todo ello habla un libro imprescindible tanto para identificar consejos perjudiciales como, en especial, para entender mejor cómo afrontar nuestra necesidad de sentido emocional. Y hacerlo de una forma sana, rigurosa, madura, compleja y nutritiva para nuestra alma. "Las simplicidades sobre las emociones perjudican a personas que están mal y necesitan un brújula", denuncia Eva Bach en una entrevista con SanaMente.

Una pareja se besa en París en la celebración del día de los enamorados. / AFP / FRANCOIS GUILLOT

Cine, emociones y adolescencia

Una película puede ser una muy buena excusa para generar un debate. Si la película, además, aborda las emociones en la edad adolescente, el debate puede ser más que útil. Sí, además, se llama 'Inside Out 2', es de Pixar y tiene como precedente un éxito como el de las emociones en la niñez, la ocasión se convierte en inmejorable, según explican dos grandes expertos en adolescentes: Josep Matalí, jefe de psicología infantil y juvenil de Sant Joan de Déu, y Jaume Funes, también psicólogo y, como Matalí, con una larga experiencia tratando con estos jóvenes. "Todo lo que sea hablar del universo vital en el que están inmersos los adolescentes, está bien, porque es poner nombres a lo que están viviendo", opina Funes. "Tenemos que poder hablar con nuestros hijos, y si la película nos da pie a hacerlo, bienvenida sea; y si tu hijo adolescente te dice que está sufriendo, no le digas que eso es una tontería", propone Matalí.

"No hagas ghosting a tu salud"

Los adolescentes aprenden mejor cuando a través del videojuego o de otras ofertas lúdicas. Es lo que se ha hecho en Manresa, con una feria sin precedentes en Catalunya en la que la gestión emocional ha estado presente en cada una de las ofertas que los profesionales han puesto al alcance de casi dos mil estudiantes de secundaria.

"Todo es vivencial, porque cuesta mucho llegar a los adolescentes, funciona mucho por el impacto", subraya Albert Espelt, de la UAB, integrante del equipo organizador. "Creo que no hay precedentes en toda España, se felicita Espelt. "Los comportamientos que adquieran ahora son los que perduran", subraya.

El arte de amar

Sin duda, el amor es un sentimiento universal, primario y esencial. Pero también es útil bucear en la naturaleza del amor, más allá de los tópicos. "El amor es la energía de la vida. Tenemos todavía una visión pequeña de qué es el amor, va más allá del amor de pareja. Abarca todas las facetas de la vida", describe Inma Nogués, médica de familia con una experiencia de 30 años trabajando en un ambulatorio y reflexionando sobre la parte física y emocional de los seres humanos.

Amar es un arte. Y si hay un libro contemporáneo de referencia es, precisamente, El arte de amar, de Erich Fromm. Una buena manera de entender que amar es mucho más que estar enamorado. Requiere cuidado, responsabilidad, respeto y conocimiento. "No es estar diciendo todo el día 'te quiero', el amor se mide en la delicadeza, en ser exquisito en las formas y el fondo con la personas, con las cosas que haces; no malbaratar, procurar no herir... Cuando no tienes cuidado de ello, entonces no es amor", indica Eva Bach.

Sin amor: individuos incompletos

Un individuo que no ama es un individuo incompleto, un ser extraviado y sin hogar", proclama el filósofo y escritor Rafael Narbona en su último libro. "El amor nos rescata de la irrelevancia y la contingencia", proclama. "[La vida] Tal vez sea un breve parpadeo, pero también es una semilla que fructifica al final del viaje por el tiempo y el espacio. ¿Y qué es lo que determina que fructifique o se malogre? El amor", sostiene el filósofo.

Melancolía, la belleza de lo fugaz

En uno de sus diarios, Noah Zafra escribe sobre una de las emociones más comunes y, quizás, menos valorada: la melancolía. "La melancolía no es solo un anhelo del pasado; es una forma de honrarlo y aceptar que la belleza de esos momentos radica en que fueron fugaces. Tal vez la vida se trata de aprender a dejar ir y, al mismo tiempo, conservar lo más valioso de lo que ya se ha ido", escribe Noah.