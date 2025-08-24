Montse Cazcarra, psicóloga: ''La responsabilidad afectiva no va de hacernos cargo de las emociones de los demás"

Los vínculos personales forman parte esencial de la vida de las personas, pero no siempre son sencillos. Con frecuencia se producen discusiones, desencuentros o silencios que, si no se atienden a tiempo, derivan en distancias difíciles de reparar en cualquier relación, ya sea de amigos o amorosa.

Para la psicóloga Montse Cazcarra, la clave está en aprender a comunicarse de forma honesta y respetuosa, evitando excusas y manteniendo un punto de vista consciente hacia lo que sentimos y expresamos.

Impacto de nuestras palabras y acciones

A través de su perfil en Instagram, la especialista en salud mental ha puesto el foco en los términos de responsabilidad afectiva, un concepto cada vez más utilizado en el ámbito psicológico. Según explica la experta, "la responsabilidad afectiva no va de hacernos cargo de las emociones de los demás. Sino entender que lo que hagamos y digamos tiene impacto en el otro''. Dicho de otra manera: la responsabilidad no significa anularse ni asumir cargas externas, sino tomar conciencia de cómo nos relacionamos.

Rechazo y malentendidos comunes

Cazcarra advierte de que no todas las personas acogen bien esta idea: "Hay personas a quienes la responsabilidad afectiva les genera rechazo". Algunas la perciben como una exigencia incómoda, quizá porque requiere afrontar emociones propias que preferirían esquivar. "Actuar de manera responsable significa: hacernos cargo de nuestras emociones; y esto, a su vez, supone sostener incomodidad", asegura la experta.

Además, recuerda que en ocasiones se confunde con tener que responsabilizarse de los sentimientos ajenos: "Quizá por las consecuencias que pueda tener actuar de forma responsable, pues no siempre es bien acogido por la otra parte y queremos 'ahorrarnos' esa incomodidad".

La importancia de la autorreflexión

A su vez, la psicóloga admite que, a veces, resulta complicado diferenciar entre lo que pertenece a uno mismo y lo que corresponde al otro. Para orientarse, recomienda plantearse preguntas que permitan reconocer límites y responsabilidades: "¿Qué es mío y qué de la otra persona?". En este sentido, considera fundamental desarrollar la capacidad de conciencia y aprender a identificar los propios patrones emocionales: "¿Con qué decisiones y acciones me estaré cuidando a mí, a la vez que cuido al vínculo?".

Sin embargo, la especialista en salud mental señala que la responsabilidad afectiva no puede aplicarse en todos los escenarios. Es decir, existen relaciones abusivas o de maltrato; la prioridad es protegerse a uno mismo. "En cuyo caso nuestra prioridad debe ser ponernos a salvo, y no cuidar el vínculo", concluye con contundencia.