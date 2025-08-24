Rafael Santandreu, psicólogo: "El ser humano debe, en muchos momentos de su vida, bajar al infierno..."

El miedo es una de las primeras emociones, pero cuando se intensifica puede transformarse en un problema que afecta gravemente a la vida cotidiana.

Por ello, el psicólogo Rafael Santandreu explica en un vídeo de su cuenta de Instagram cómo la mente puede caer en dinámicas engañosas que provocan episodios de ansiedad.

Según sus propias palabras, "a veces la mente del ser humano entra en trampas mentales, en la trampa mental del miedo agudo es cuando padecen ataques de pánico o ataques de ansiedad, de TOC (Trastorno obsesivo)".

Síntomas y gravedad del problema

Según Santandreu, estas experiencias pueden aparecer en cualquier persona, sin importar su fortaleza emocional o capacidad de afrontar las adversidades: "Pensar que eres una persona muy fuerte, muy capaz y de repente empezar a tener sensaciones extrañas, que el corazón va muy deprisa, unos vértigos increíbles y eso invadir tu vida le puede pasar a todo el mundo". Y añade que esa pérdida momentánea de control forma parte de una "trampa mental" que, aunque afecta, no es definitiva y se puede reconducir.

Un camino para superarlo

La parte esperanzadora del mensaje del especialista en autoayuda está en la posibilidad de salir de esos estados sin necesidad de depender siempre de factores externos, como serían los tratamientos médicos. "La buena noticia es que de esa trampa mental podemos salir completamente por nuestros propios medios. Es algo que explico en mi libro 'Sin miedo', los 4 pasos: afrontar, aceptar, flotar y dejar pasar el tiempo", afirma el psicólogo.

Además, el experto en salud mental destaca que los momentos de mayor intensidad emocional pueden convertirse en una oportunidad de crecimiento: "He aprendido que el ser humano debe, en muchos momentos de su vida, bajar al infierno y aprender a estar bien ahí, aprender a dominarlo".

El objetivo no es eliminar el miedo por completo, sino cambiar la relación con él. "Si aprendemos a dominar nuestros miedos o a estar cómodos con nuestros miedos más agudos, tú habrás dado un salto en tu madurez y en tu capacidad para ser feliz, increíble, con toda seguridad", sentencia Santandreu.