La reflexión de una psicóloga sobre el dolor y la salud emocional

Muchas veces, experiencias pasadas nos acompañan y atormentan hasta el presente; un mal momento, como una separación, una discusión o un fallecimiento pueden perseguirnos años y años.

Saber cómo gestionar estas situaciones complicadas y aprender a pasar página, aun sabiendo que puede ser un proceso muy intenso y doloroso, es clave en el desarrollo personal y la consecución del bienestar físico y mental. De ello habla la psicóloga Virgina Frutos en su perfil de TikTok, donde cuenta a finales de agosto de 2025 con casi 400.000 seguidores.

Insensibilización emocional

"Prefiero llorar por lo que no tuve que anestesiarme en lo que hiere... no", cuenta la experta en uno de sus últimos vídeos. Cuando una persona permanece en una situación que le genera daño constante, el sistema nervioso y la mente tienden a “adormecer” las emociones para reducir el impacto del dolor, precisa Frutos.

La psicóloga explica por qué es mejor atravesar un dolor temporal, por muy difícil que sea: "Es mejor que permanecer en algo que nos lastima continuamente". "Elegir sentir y atravesar un dolor honesto significa cuidar de uno mismo", agrega la autora del vídeo en la descripción del mismo.

El mensaje con el que concluye su discurso es el siguiente: "Debes poner límites y no conformarte con sufrimiento constante".