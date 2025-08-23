¿Por qué sientes que los de tu edad parecen mayores? La psicología lo explica así

No le pasa a todo el mundo, pero hay personas que, al mirar a los de su edad, sienten que estos aparentan más edad que ellas mismas. Ya sea por su estilo de vida, la manera en que se visten, sus responsabilidades o simplemente por la actitud con la que enfrentan el día a día, se genera la sensación de ir a un ritmo distinto al de los demás y de ser más joven de lo que tocaría. Esta percepción puede despertar orgullo, dudas o incluso cierta incomodidad.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explica en Cuerpo y Mente que esto se podría deber a la ansiedad y el miedo a envejecer o el edatismo; también el miedo a la muerte. Así, hay personas que intentan protegerse de estos miedos con la llamada midorexia, "la resistencia a aceptar el paso del tiempo".

Pánico a envejecer

Este pánico a envejecer hace que algunas personas se comporten como si fueran más jóvenes de lo que son en realidad, con ropa y un estilo de vida más juvenil. 'La sustancia', la película de ciencia-ficción de Coralie Fargeat volvió a poner sobre la mesa la midorexia, exponiendo cómo algunas personas pueden acabar llevando su cuerpo al límite para tratar de evitar lo inevitable.

Martín Enjuto cuenta que es posible que, por genético o estilo de vida, alguien aparente menos años de los que realmente tiene o perciba a los de su edad como más desmejorados. Sin embargo, en muchos casos sí se trata de un error de percepción resultado de la ansiedad que produce envejecer.

El problema, claro, es acabar llevando el cuerpo al límite para evitar el envejecimiento. Para evitar ello, la psicóloga recomienda "contar con un apoyo social adecuado y creencias que proyectan en los demás una visión positiva hacia nosotros”- Cuanto más protegidos nos sintamos en nuestro entorno, más fácil resultará aceptar nuestra edad y los cambios que van llegando a medida que pasan los años.

Sentirse joven de mente

Por otro lado, y más inofensivo, está el sentirse "joven de alma o mente". Esto "implica mantener una mentalidad abierta, flexible y ciertamente curiosa, con apertura a nueva experiencias y características asociadas a la edad temprana”. Un sentimiento que va ligado a la resiliencia emocional que "reduce el riesgo de deterioro y rema a favor de esta mente joven".

Esto incluso tiene base científica, explica Martín Enjuto: “El sistema reticular, próximo al tallo encefálico, tiene mucho que ver con esto. Concretamente, con ver oportunidades y percatarse de aquellos puntos que van en consonancia con nuestra visión”. Así, también algunas mentes se resisten a envejecer.